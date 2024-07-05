В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании

«Они [лейбористы], как мы можем судить по предыдущим высказываниям, не склонны к какой-то гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений», – сказал он (цитата по ТАСС). Песков добавил, что Лондон склонен к отрицанию будущего двусторонних отношений с Москвой.