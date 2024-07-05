В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании
Москва не испытывает оптимизма насчет отношений с Лондоном по результатам выборов в Великобритании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Они [лейбористы], как мы можем судить по предыдущим высказываниям, не склонны к какой-то гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений», – сказал он (цитата по ТАСС). Песков добавил, что Лондон склонен к отрицанию будущего двусторонних отношений с Москвой.
4 июля на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформирует следующее правительство. Лейбористы получили 412 мандатов, у них прибавилось 211 кресел. Второе место заняли тори со 121 мандатом (сокращение на 250 мест), на третьем месте – либеральные демократы с 71 мандатом (прибавилось 63 кресла).
5 июля о своей отставке объявил бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он также покинет должность лидера Консервативной партии. Новым премьер-министром официально стал лидер Лейбористской партии Кир Стармер после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце.