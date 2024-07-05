Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально занял пост премьер-министра Великобритании после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце. Об этом сообщает The Sun.
Предыдущий премьер-министр Риши Сунак объявил о своей отставке 5 июля. Он также покинет должность лидера Консервативной партии после победы Лейбористской партии на парламентских выборах. Карл III принял отставку Сунака в этот же день.
Стармер уже поблагодарил своих избирателей и отметил начало перемен. Он также подчеркнул, что мандат премьер-министра подразумевает «большую ответственность».
4 июля на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформирует следующее правительство. После подсчета бюллетеней лейбористы получают 412 мандатов, у них прибавилось 211 кресел. Следом идут тори со 121 мандатом (сокращение на 250 мест), на третьем месте – либеральные демократы с 71 мандатом (прибавилось 63 кресла).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 июля заявила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направило на парламентские выборы в Великобританию «лишь небольшую группу экспертов». По ее мнению, это насмешка над принципами прозрачности и справедливости.