Сунак признал поражение консерваторов на парламентских выборах
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение правящей Консервативной партии на парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian.
Сунак отметил, что для его партии это была «трудная ночь». Он также поблагодарил избирателей за поддержку и сообщил, что уже позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сам Сунак смог переизбраться в палату общин парламента страны от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире.
Sky News пишет, что место в парламенте уже потеряли семь членов кабмина, включая лидера консерваторов в палате общин Пенни Мордаунт. Среди них также – министр обороны Грант Шэппс, министр образования Джиллиан Киган, министр юстиции Алекс Чок, министр культуры Люси Фрейзер, главный партийный организатор Саймон Харт и министр по делам ветеранов Джонни Мерсер.
На парламентских выборах в Великобритании 4 июля Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформирует следующее правительство. После подсчета бюллетеней в более чем 70% избирательных округах лейбористы получают 364 мандата, следом идут тори с 87 креслами, на третьем месте – либеральные демократы с 51 мандатом.
Стармер уже поблагодарил своих избирателей, отметив, что «перемены начинаются сейчас». Лидер лейбористов, который займет должность премьер-министра, подчеркнул, что этот мандат подразумевает «большую ответственность».