Сунак признал поражение консерваторов на парламентских выборах

Сунак отметил, что для его партии это была «трудная ночь». Он также поблагодарил избирателей за поддержку и сообщил, что уже позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сам Сунак смог переизбраться в палату общин парламента страны от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире.