Лейбористы убедительно ведут на парламентских выборах в Великобритании

Лейбористы убедительно ведут на парламентских выборах в ВеликобританииКонсерваторы после 14 лет у власти показали худший результат с 1945 года
Правящая в Великобритании с 2010 г. Консервативная партия терпит сокрушительное поражение от Лейбористской. Это показывают первые экзитполлы Ipsos ночью 5 июля по московскому времени.
По доступным на это время данным, лейбористы, выиграв 209 мест, будут контролировать 410 из 650 мест в парламенте Великобритании. Консерваторы потеряли 241 место и теперь будут контролировать 131. Это худший результат как минимум за всю послевоенную историю – с 1945 г. Результат лейбористов – лучший с 1997 г.
«Всем, кто проголосовал за нас и возложил доверие на нашу новую Лейбористскую партию – спасибо», – написал лидер лейбористов Кир Страмер на своей странице в соцсети X.
C 48 до 10 снизилось количество мандатов Шотландской национальной партии. Либеральные демократы увеличили свое присутствие на 53 места – до 61. Кроме того, на этих парламентских выборах успешно дебютирует право-популистская партия «Реформируй Соединенное Королевство» (Reform UK) Найджела Фараджа. Она проходит в параламент с 13-ю мандатами.
Положение, в котором оказалась Консервативная партия – результат внутреннего системного кризиса, наиболее ярко проявившегося в 2016 г., говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Кира Годованюк.
По мнению эксперта, внутрипартийный раскол по поводу выхода страны из Евросоюза не был преодолен ни в премьерство Терезы Мэй (2016-2019 гг.), ни Бориса Джонсона (2019-2022 гг.). На это наложились другие кризисы – пандемии и кризиса руководства партии, что привело к новому витку смены лидерства – в 2022 г. сначала на Лиз Трасс, а с октября того же года и поныне – на Риши Сунака. «Поражение тори во многом было предопределено и общей усталостью британцев за 14 лет их нахождения во власти», – считает Годованюк.
По данным рейтинга Poll of Polls журнала Politico, разрыв между консерваторами и лейбористами в пользу последних наблюдается с декабря 2021 г. Что касается Сунака, то практически все время пребывания в должности его популярность падала, а к концу июня достигла 28%.
Годованюк уверена, что и успех лейбористов в большей мере обеспечен неспособностью консерваторов сформулировать актуальный для избирателей посыл. «Грубо говоря, это не лейбористы выигрывают, а тори проигрывают», – сказала эксперт. При этом она отметила, что, несмотря на большинство в парламенте, лейбористы в итоге столкнутся практически с теми же проблемами во внутренней политике, что и консерваторы.
При этом важен и успешный дебют партии Фараджа: за этим может последовать полномасштабные изменения в партийно-политической системе Великобритании, где долгое время практически доминировали только две партии, полагает эксперт.
За несколько часов до выборов лидеры партий обратились к британскому электорату. Основной тезис Страмера – перемены. «Я изменил Лейбористскую партию. Если вы окажете мне доверие, проголосовав за лейбористов, я изменю страну», – написал политик на своей странице в соцсети X днем 4 июля.
Лидер партии Reform UK Фарадж наполнил свою страницу разного рода обещаниями. Среди них – поднять уровень облагаемого налогом минимального дохода до 20 000 фунтов, отменить налог на наследство для имущества, общая стоимость которого не превышает 2 млн фунтов, а также увеличить численность вооруженных сил до 100 000 человек.
Действующий премьер-министр Сунак попросил британцев предотвратить «супербольшинство» лейбористов, намекнув, что голосовать за Фараджа или другие партии все равно, что голосовать за Страмера. «Голос за Reform UK или любую другую партию даст Страмеру свободу действий на поколения вперед», – написал Сунак в X.
Состоявшиеся 4 июля парламентские выборы – досрочные: последнее внеплановое голосование такого рода проводилось в 2019 г. Тогда консерваторы во главе с теперь уже экс-премьером Джонсоном одержали решительную победу. Очередные выборы планировалось провести в конце 2024 – начале 2025 гг. Но на местных выборах, прошедших 2 мая (их также называли «репетицией» парламентских), консерваторы показали худший результат за 40 лет. В 107 муниципальных советах по всей стране тори тогда потеряли 474 мандата, сократив свое присутствие в местных органах до 515. Лейбористы, наоборот, выиграли 186 дополнительных мест. Теперь они контролируют 1158 мандатов из 2660.
Более того, консерваторы оказались единственной партией, потерявшей места. Либеральные демократы увеличили свое присутствие на 104 места, а «Зеленые» – на 11. Даже новые Reform UK и Рабочая партия смогли успешно дебютировать, получив два и четыре места соответственно.