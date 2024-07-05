Лейбористы убедительно ведут на парламентских выборах в Великобритании

По мнению эксперта, внутрипартийный раскол по поводу выхода страны из Евросоюза не был преодолен ни в премьерство Терезы Мэй (2016-2019 гг.), ни Бориса Джонсона (2019-2022 гг.). На это наложились другие кризисы – пандемии и кризиса руководства партии, что привело к новому витку смены лидерства – в 2022 г. сначала на Лиз Трасс, а с октября того же года и поныне – на Риши Сунака. «Поражение тори во многом было предопределено и общей усталостью британцев за 14 лет их нахождения во власти», – считает Годованюк.