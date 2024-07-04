Каков расклад перед досрочными парламентскими выборами в Великобритании

Каков расклад перед досрочными парламентскими выборами в ВеликобританииИнтригой является не исход, а степень проигрыша правящих консерваторов лейбористам
В четверг, 4 июля, пройдут досрочные парламентские выборы в Великобритании, на которых доминировавшая последние 14 лет консервативная партия почти наверняка уступит большинство лейбористам. Тенденцию подтверждают последние опросы и провал тори на местных выборах в мае
Досрочные парламентские выборы проводятся в связи с тем, что месяцем ранее, 22 мая, премьер-министр Риши Сунак решил распустить парламент и получил на это санкцию короля Карла III. Последний раз досрочные выборы в стране проводились в 2019 г.
За три недели до решения Сунака о роспуске парламента в Великобритании прошли местные выборы, которые называли «репетицией парламентских». Результат консерваторов оказался худшим за 40 лет: в 107 избираемых органах тори утратили около половины – 474 места из принадлежавших им там 989. Лейбористы получили дополнительно 104 места. Опросы говорят о дальнейшем снижении популярности консерваторов.
«Ведомости» разбирались, насколько серьезными будут потери тори, у которых за три года сменилось три премьера, что выиграют лейбористы и растущие правопопулисты, а также каковы причины и последствия такого расклада.
Намерения избирателей
Утром 3 июля министр труда от консерваторов Мел Страйд, которого The Guardian называет «одним из самых верных союзников Сунака», заявил, что оппозиционная лейбористская партия, скорее всего, победит с «самым большим перевесом голосов, который когда-либо видела эта страна».
«Мы увидим самое большое подавляющее большинство лейбористов, которое когда-либо видела страна. Гораздо больше, чем в 1997 г., даже больше, чем в 1931 г.», – сказал Страйд утром 3 июля, перед началом последнего дня агитации.
У министра есть основания для такой оценки. Рейтинги тори с весны колеблются у рекордно низких с 1978 г. 20%. Согласно мониторингу ассоциации British Polling Council от 2 июля, за лейбористов было готово проголосовать большинство – 40,3% опрошенных, за консерваторов – 20,7%, за правопопулистскую партию Reform UK идеолога Brexit Найджела Фараджа – 16%. Хотя популярность лейбористов снизилась по сравнению с опросом от 31 мая, когда за них намеревались отдать голоса 43,3%, упала и популярность тори – тогда их рейтинг был 23,9%. А вот правопопулисты выросли на треть: в конце мая за них были лишь 11,8%. По опросу YouGov от 27 июня, «если бы выборы прошли завтра», за лейбористов проголосовало бы 37%. Консерваторам готовы отдать голоса 20%. 17% готовы проголосовать за партию Фараджа. Опрос YouGov 16 мая, через две недели после местных выборов, показывал, что за лейбористами 47% симпатий, за тори – 20%, за правопопулистами – 9%.
Почему все идет к победе лейбористов
При таких вводных вероятность парламентского большинства и правительства лейбористов во главе с их лидером Киром Стармером близка к 99%, полагает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, британская мажоритарная система только усилит их победу, но, с другой стороны, позволит консерваторам получить статус второй партии. «Новый кабинет будет достаточно устойчивым, напоминая правительство Тони Блэра 1990-х – начала 2000-х. Внутри тори начнется перегруппировка и поиск идеологического ориентира, внутрипартийная борьба за места теневых министров», – считает эксперт.
По мнению Шеина, грядущая победа лейбористов обусловлена усталостью избирателей от как минимум пяти коррупционных скандалов экс-премьера Бориса Джонсона (2019–2022) и провальной экономической политики, маркером которой в августе 2022 г. стала инфляция в 10,1% – максимальная с 1982 г. Затем следующий премьер-консерватор Лиз Трасс обвалила курс фунта, представив экономический план с одновременным сокращением и налогов, и социальных льгот. Она ушла в отставку в октябре, пробыв в должности 45 дней, и кроме экономических просчетов такая динамика говорит о кризисе лидерства у тори, считает Шеин.
При этом занимающий с октября 2022 г. премьерское кресло профессиональный экономист, экс-канцлер казначейства Сунак в мае 2024 г. заявил об экономических успехах. Рост цен действительно замедлился: в марте – 3,2%, в апреле – 2,3%, а в мае – до целевых 2%, вернувшись к доковидному 2021 году. Рост ВВП страны за I квартал 2024 г. составил 0,7% и оказался лучше прогнозов. МВФ повысил прогноз роста ВВП Великобритании до 0,7% в 2024 г., а в 2025 г. – до 1,5%, свидетельствуя о преодолении рецессии. Но экономика находится в стагнации: Сунак обещал гораздо более позитивные результаты, заметил Шеин.
Другой особенностью этих выборов, продолжает эксперт, станет приход в палату общин правопопулистов Фараджа. «Его партия может рассчитывать на примерно 10 мест, что позволит влиять на повестку. Вероятно, Фарадж окажет давление на правительство в области миграции, ведь Brexit проблему не решил», – добавил эксперт.
Чего ждать от вероятных победителей
Потенциальный кабинет лейбористов будет проводить осторожную экономическую политику, полагает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Показательно, говорит эксперт, что ранее партия выступала за ежегодные бюджетные расходы на зеленую повестку в 25 млрд фунтов, но затем снизила планку. «Теперь лейбористы выступают за стабилизацию в финансах после хаоса в период правления консерваторов», – объяснила эксперт.
При этом, по мнению Шеина, лейбористы в отличие от тори не обладают достаточной компетенцией в финансах и, скорее всего, сделают акцент на развитии государственных здравоохранения и образования. «Но непонятно, откуда они собираются брать деньги, учитывая, что экономика страны полностью не восстановилась от Brexit и пандемии», – уточнил эксперт.
На внешнем контуре лейбористы, вероятно, сделают акцент на отношениях с ЕС, постараются пересмотреть соглашения о торговле с Брюсселем, допускает Ананьева. Но на украинском направлении, отмечает эксперт, новый кабинет, вероятно, продолжит политику тори и не откажется от финансовой и военной поддержки Киева. «При этом заигрывание с левой повесткой может привести к неосторожным высказываниям и действиям в первые месяцы, а это риск эскалации», – заключил он.