Каков расклад перед досрочными парламентскими выборами в Великобритании

У министра есть основания для такой оценки. Рейтинги тори с весны колеблются у рекордно низких с 1978 г. 20%. Согласно мониторингу ассоциации British Polling Council от 2 июля, за лейбористов было готово проголосовать большинство – 40,3% опрошенных, за консерваторов – 20,7%, за правопопулистскую партию Reform UK идеолога Brexit Найджела Фараджа – 16%. Хотя популярность лейбористов снизилась по сравнению с опросом от 31 мая, когда за них намеревались отдать голоса 43,3%, упала и популярность тори – тогда их рейтинг был 23,9%. А вот правопопулисты выросли на треть: в конце мая за них были лишь 11,8%. По опросу YouGov от 27 июня, «если бы выборы прошли завтра», за лейбористов проголосовало бы 37%. Консерваторам готовы отдать голоса 20%. 17% готовы проголосовать за партию Фараджа. Опрос YouGov 16 мая, через две недели после местных выборов, показывал, что за лейбористами 47% симпатий, за тори – 20%, за правопопулистами – 9%.