Досрочные выборы в Великобритании могут привести к успеху лейбористов

Досрочные выборы в Великобритании могут привести к успеху лейбористовНо смена правящей партии не скажется на политике в отношении России
Решение премьер-министра Великобритании и лидера правящей консервативной партии Риши Сунака о досрочных парламентских выборах вызвало замешательство в рядах его однопартийцев. Премьер получил санкцию короля Карла III на роспуск парламента 30 мая перед началом пятинедельной избирательной кампании. Голосование пройдет 4 июля вместо изначально запланированных выборов в конце января 2025 г.
Перед тем как объявить о досрочных выборах, Сунак в своем обращении 22 мая перед входом на Даунинг-стрит перечислил экономические достижения его правительства с момента прихода к власти в октябре 2022 г. По его словам, ему удалось снизить показатели инфляции и увеличить государственные пенсии на 900 фунтов в год. В своем выступлении Сунак также сделал акцент на том, у его партии в отличие от оппозиционной лейбористской партии есть четкий план по дальнейшему развитию страны.
«Я просто не понимаю, экономика страны растет. Почему бы не дать правительству отработать весь свой срок», – прокомментировал BBC такое решение депутат-консерватор на условиях анонимности. Другой член партии сказал, что досрочные выборы больше на руку их конкурентам – лейбористам: «Депутаты от лейбористской партии счастливы, а мы нет. Это говорит о многом».
Согласно опросам YouGov от 16 мая, рейтинг консервативной партии опустился до рекордно низких показателей с 1978 г. в 20%, в то время как лейбористов поддерживает 47% британцев. Третью позицию по популярности занимает правая партия Reform UK, более известная как партия Brexit – у нее 11%. На следующий день после объявления о досрочном голосовании ее лидер Найджел Фарадж на своей странице в Х объявил, что он не будет баллотироваться в июле и сосредоточится на информационной поддержке кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 г.
На парламентских выборах в 2019 г. консерваторы набрали 43,6%, а лейбористы – 32,2%. На последних региональных выборах 2 мая правящая партия потеряла 474 места в местных органах власти – всего у нее теперь 515 мандатов (из 2600), а представительство лейбористов увеличилось с 972 мест до 1158.
Источники в консервативной партии рассказали Reuters, что премьерство Сунака отмечено упущенными возможностями. По словам собеседников агентства, нынешний премьер – неподходящая фигура для этой должности и он «скорее технократ, а не лидер»..
Слухи о назначении досрочного голосования появились в британской прессе с утра 22 мая, после того как министры стали отменять мероприятия и переносить зарубежные поездки из-за заседания правительства.
Возможная победа лейбористов на парламентских выборах не изменит враждебную политику Великобритании по отношению к России, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Елена Харитонова. По ее мнению, позиция консерваторов и лейбористов по этому направлению схожая: «Так что ожидать от первых конструктивного переосмысления британо-российских отношений не стоит».
У лейбористов нет собственной внешнеполитической повестки на российском направлении, соглашается научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. У этой партии, заметил эксперт, в целом нет новых внешнеполитических идей, а отсутствие опыта и программы у лидера Кира Стармера может привести к неосторожным антироссийским высказываниям и действиям, которые только усугубят кризис в двусторонних отношениях.
При этом, продолжает Харитонова, и лейбористская, и консервативная партия не пользуется большим доверием со стороны британских избирателей. Единственным преимуществом лейбористов, отмечает эксперт, является более высокий антирейтинг консерваторов: «Если победят лейбористы, им в конечном счете придется столкнуться с теми же проблемами, которые пытались решить консерваторы, – здравоохранение и миграция».