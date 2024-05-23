Досрочные выборы в Великобритании могут привести к успеху лейбористов

Согласно опросам YouGov от 16 мая, рейтинг консервативной партии опустился до рекордно низких показателей с 1978 г. в 20%, в то время как лейбористов поддерживает 47% британцев. Третью позицию по популярности занимает правая партия Reform UK, более известная как партия Brexit – у нее 11%. На следующий день после объявления о досрочном голосовании ее лидер Найджел Фарадж на своей странице в Х объявил, что он не будет баллотироваться в июле и сосредоточится на информационной поддержке кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 г.