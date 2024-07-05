Карл III принял отставку Сунака
Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
«Достопочтенный депутат Риши Сунак сегодня утром встретился с королем и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество любезно принял», – сказано в сообщении.
Сунак объявил об отставке 5 июля. Он также уйдет с поста лидера Консервативной партии после того, как Лейбористская партия Кира Стармера одержала победу на парламентских выборах.
На парламентских выборах в Великобритании 4 июля Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформирует следующее правительство. После подсчета бюллетеней лейбористы получают 412 мандатов, у них прибавилось 211 кресел. Следом идут тори со 121 мандатом (сокращение на 250 мест), на третьем месте – либеральные демократы с 71 мандатом (прибавилось 63 кресла).
Стармер уже поблагодарил своих избирателей, отметив, что «перемены начинаются сейчас». Лидер лейбористов, который займет должность премьер-министра, подчеркнул, что этот мандат подразумевает «большую ответственность».