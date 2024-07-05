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Карл III принял отставку Сунака

Ведомости

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

«Достопочтенный депутат Риши Сунак сегодня утром встретился с королем и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество любезно принял», – сказано в сообщении.

Сунак объявил об отставке 5 июля. Он также уйдет с поста лидера Консервативной партии после того, как Лейбористская партия Кира Стармера одержала победу на парламентских выборах.

На парламентских выборах в Великобритании 4 июля Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформирует следующее правительство. После подсчета бюллетеней лейбористы получают 412 мандатов, у них прибавилось 211 кресел. Следом идут тори со 121 мандатом (сокращение на 250 мест), на третьем месте – либеральные демократы с 71 мандатом (прибавилось 63 кресла).

Стармер уже поблагодарил своих избирателей, отметив, что «перемены начинаются сейчас». Лидер лейбористов, который займет должность премьер-министра, подчеркнул, что этот мандат подразумевает «большую ответственность».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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