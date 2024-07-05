Карл III принял отставку Сунака

На парламентских выборах в Великобритании 4 июля Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформирует следующее правительство. После подсчета бюллетеней лейбористы получают 412 мандатов, у них прибавилось 211 кресел. Следом идут тори со 121 мандатом (сокращение на 250 мест), на третьем месте – либеральные демократы с 71 мандатом (прибавилось 63 кресла).