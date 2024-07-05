Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об отставке
Британский премьер Риши Сунак заявил, что встретится с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра. Он также уйдет с поста лидера Консервативной партии после того, как Лейбористская партия Кира Стармера одержала победу на выборах. Об этом сообщает Reuters.
«Я отдавал этой работе все силы, но вы послали четкий сигнал о том, что правительство Соединенного Королевства должно измениться, и ваше решение – единственное, что имеет значение», – сказал Сунак в речи перед избирателями у офиса премьер-министра на Даунинг-стрит.
Сунак поблагодарил всех кандидатов-консерваторов и сказал, что жалеет, что партия не смогла добиться того, чего заслуживали их усилия.
На парламентских выборах в Великобритании 4 июля Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформирует следующее правительство. После подсчета бюллетеней в более чем 70% избирательных округов лейбористы получают 364 мандата, следом идут тори с 87 креслами, на третьем месте – либеральные демократы с 51 мандатом. Стармер уже поблагодарил своих избирателей, отметив, что «перемены начинаются сейчас». Лидер лейбористов, который займет должность премьер-министра, подчеркнул, что этот мандат подразумевает «большую ответственность».