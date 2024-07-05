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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об отставке

Ведомости

Британский премьер Риши Сунак заявил, что встретится с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра. Он также уйдет с поста лидера Консервативной партии после того, как Лейбористская партия Кира Стармера одержала победу на выборах. Об этом сообщает Reuters.

«Я отдавал этой работе все силы, но вы послали четкий сигнал о том, что правительство Соединенного Королевства должно измениться, и ваше решение – единственное, что имеет значение», – сказал Сунак в речи перед избирателями у офиса премьер-министра на Даунинг-стрит.

Сунак поблагодарил всех кандидатов-консерваторов и сказал, что жалеет, что партия не смогла добиться того, чего заслуживали их усилия.

На парламентских выборах в Великобритании 4 июля Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформирует следующее правительство. После подсчета бюллетеней в более чем 70% избирательных округов лейбористы получают 364 мандата, следом идут тори с 87 креслами, на третьем месте – либеральные демократы с 51 мандатом. Стармер уже поблагодарил своих избирателей, отметив, что «перемены начинаются сейчас». Лидер лейбористов, который займет должность премьер-министра, подчеркнул, что этот мандат подразумевает «большую ответственность».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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