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Захарова назвала насмешкой число наблюдателей на выборах в Великобритании

Ведомости

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направило на парламентские выборы в Великобританию лишь небольшую группу экспертов, это насмешка над принципами прозрачности и справедливости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в отчете БДИПЧ об избирательном процессе в Великобритании указаны серьезные нарушения и недочеты британской электоральной системы. В частности, речь идет о зависимости ЦИК от исполнительной власти, возможности «карусели», пробелах в регулировании финансирования избирательных кампаний. При этом бюро все равно направило на выборы небольшую группу экспертов. По мнению Захаровой, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы «снарядить полноценную миссию наблюдателей», но сознательно не реагирует на ситуацию и отказывается от полноценного мониторинга выборов.

«Итоги волеизъявления жителей Соединенного Королевства оценит компактная «миссия». Видимо, действуют по принципу «не тронь – не пахнет, свое как-никак». <…> ОБСЕ предпочитает не замечать очевидных проблем. Послать на выборы несколько наблюдателей – это насмешка над принципами прозрачности и справедливости», – подчеркнула дипломат.

4 июля в Великобритании состоялись парламентские выборы. По их итогам Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформирует следующее правительство. Лейбористы получают 364 мандата в более чем 70% избирательных округов, следом идут тори с 87 креслами, на третьем месте – либеральные демократы с 51 мандатом. Риши Сунак объявил о своем уходе в отставку с поста премьера. Он также покинет пост лидера Консервативной партии после того, как Лейбористская партия Кира Стармера одержала победу на выборах.

В конце июня заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден заявил о «серьезном беспокойстве» из-за предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию в парламент. Таким образом он ответил на информацию Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о якобы российском влиянии на выборы путем поощрения поддержки лидера правой партии Reform UK, более известной как партия Brexit Найджела Фараджа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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