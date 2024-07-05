Захарова назвала насмешкой число наблюдателей на выборах в Великобритании

Дипломат отметила, что в отчете БДИПЧ об избирательном процессе в Великобритании указаны серьезные нарушения и недочеты британской электоральной системы. В частности, речь идет о зависимости ЦИК от исполнительной власти, возможности «карусели», пробелах в регулировании финансирования избирательных кампаний. При этом бюро все равно направило на выборы небольшую группу экспертов. По мнению Захаровой, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы «снарядить полноценную миссию наблюдателей», но сознательно не реагирует на ситуацию и отказывается от полноценного мониторинга выборов.