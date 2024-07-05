Захарова назвала насмешкой число наблюдателей на выборах в Великобритании
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направило на парламентские выборы в Великобританию лишь небольшую группу экспертов, это насмешка над принципами прозрачности и справедливости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что в отчете БДИПЧ об избирательном процессе в Великобритании указаны серьезные нарушения и недочеты британской электоральной системы. В частности, речь идет о зависимости ЦИК от исполнительной власти, возможности «карусели», пробелах в регулировании финансирования избирательных кампаний. При этом бюро все равно направило на выборы небольшую группу экспертов. По мнению Захаровой, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы «снарядить полноценную миссию наблюдателей», но сознательно не реагирует на ситуацию и отказывается от полноценного мониторинга выборов.
«Итоги волеизъявления жителей Соединенного Королевства оценит компактная «миссия». Видимо, действуют по принципу «не тронь – не пахнет, свое как-никак». <…> ОБСЕ предпочитает не замечать очевидных проблем. Послать на выборы несколько наблюдателей – это насмешка над принципами прозрачности и справедливости», – подчеркнула дипломат.
4 июля в Великобритании состоялись парламентские выборы. По их итогам Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформирует следующее правительство. Лейбористы получают 364 мандата в более чем 70% избирательных округов, следом идут тори с 87 креслами, на третьем месте – либеральные демократы с 51 мандатом. Риши Сунак объявил о своем уходе в отставку с поста премьера. Он также покинет пост лидера Консервативной партии после того, как Лейбористская партия Кира Стармера одержала победу на выборах.
В конце июня заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден заявил о «серьезном беспокойстве» из-за предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию в парламент. Таким образом он ответил на информацию Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о якобы российском влиянии на выборы путем поощрения поддержки лидера правой партии Reform UK, более известной как партия Brexit Найджела Фараджа.