В Британии заявили об обеспокоенности из-за якобы вмешательства РФ в выборы
Предполагаемое вмешательство России в избирательную кампанию в парламент вызывает «серьезное беспокойство», заявил заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден, пишет The Sunday Times.
Его слова стали ответом на информацию Австралийской радиовещательной корпорации (ABC). Она якобы раскрыла российское влияние на выборы - через поощрение поддержки лидера правой партии Reform UK, более известной как партия Brexit Найджела Фараджа.
АВС провела мониторинг пяти связанных страниц в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). На страницах с охватом в 190 000 подписчиков публиковали одни и те же изображения примерно в одно и то же время. Администраторы страниц, по данным АВС, находятся в Нигерии и Великобритании.
29 июня председатель Консервативной партии Ричард Холден обратился к секретарю кабинета министров Саймону Кейсу и советнику премьер-министра по национальной безопасности Тиму Барроу с просьбой расследовать эти утверждения.
На прошлой неделе заявления Фараджа вызвали критику того, как он заявил, что расширение НАТО и ЕС спровоцировал конфликт на Украине. отмечает издание.
Британский премьер Риши Сунак объявил 22 мая, что следующие выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут уже 4 июля.