В Британии заявили об обеспокоенности из-за якобы вмешательства РФ в выборы

АВС провела мониторинг пяти связанных страниц в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). На страницах с охватом в 190 000 подписчиков публиковали одни и те же изображения примерно в одно и то же время. Администраторы страниц, по данным АВС, находятся в Нигерии и Великобритании.