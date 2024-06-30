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В Британии заявили об обеспокоенности из-за якобы вмешательства РФ в выборы

Ведомости

Предполагаемое вмешательство России в избирательную кампанию в парламент вызывает «серьезное беспокойство», заявил заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден, пишет The Sunday Times.

Его слова стали ответом на информацию Австралийской радиовещательной корпорации (ABC). Она якобы раскрыла российское влияние на выборы - через поощрение поддержки лидера правой партии Reform UK, более известной как партия Brexit Найджела Фараджа.

АВС провела мониторинг пяти связанных страниц в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). На страницах с охватом в 190 000 подписчиков публиковали одни и те же изображения примерно в одно и то же время. Администраторы страниц, по данным АВС, находятся в Нигерии и Великобритании.

29 июня председатель Консервативной партии Ричард Холден обратился к секретарю кабинета министров Саймону Кейсу и советнику премьер-министра по национальной безопасности Тиму Барроу с просьбой расследовать эти утверждения.

На прошлой неделе заявления Фараджа вызвали критику того, как он заявил, что расширение НАТО и ЕС спровоцировал конфликт на Украине. отмечает издание. 

Британский премьер Риши Сунак объявил 22 мая, что следующие выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут уже 4 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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