Reuters: консерваторы в Великобритании теряют поддержку из-за скандала

По данным агентства, консерваторы и лейбористы отказались от поддержки кандидатов, в отношении которых ведется расследование. Сунак при этом подвергся критике за то, что сразу не отстранил от выборов кандидатов, в отношении которых ведется расследование. На этом фоне министр труда и пенсий Мел Страйд заявила, что в скандале может быть замешано больше кандидатов и что необходимо провести дебаты о политических ставках.