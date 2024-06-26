Reuters: консерваторы в Великобритании теряют поддержку из-за скандала
Консервативная партия Великобритании, членом которой является премьер-министр страны Риши Сунак, теряет поддержку населения после того, как пять партийных чиновников оказались под следствием из-за ставок на время проведения досрочных выборов, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса.
Агентство напомнило, что 25 июня разгорелся скандал на фоне заявления консерватора – министра по делам Шотландии Алистера Джека о том, что он сделал три ставки на время проведения выборов, но при этом не находится под следствием британского регулятора по азартным играм. Сообщается, что на следующий день после этого высказывания поддержка партии упала до 18%. Лейбористская партия при этом набрала 41%.
По данным агентства, консерваторы и лейбористы отказались от поддержки кандидатов, в отношении которых ведется расследование. Сунак при этом подвергся критике за то, что сразу не отстранил от выборов кандидатов, в отношении которых ведется расследование. На этом фоне министр труда и пенсий Мел Страйд заявила, что в скандале может быть замешано больше кандидатов и что необходимо провести дебаты о политических ставках.
19 июня офицер, работающий в команде личной охраны премьер-министра Великобритании Риши Сунака, был временно отстранен, а позже арестован лондонской полицией в рамках расследования о предполагаемых ставках на дату парламентских выборов. Об этом сообщило Daily Mail. До этого 14 июня в столичную полицию обратилась комиссия по азартным играм, которая сообщила, что расследует ставки, сделанные констеблем полиции из команды по защите высокопоставленных особ.
Сунак объявил 22 мая, что следующие выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут уже 4 июля. Для этого он получил соответствующую санкцию короля Карла III на роспуск парламента. Последние всеобщие парламентские выборы в Великобритании проходили 12 декабря 2019 г., победу на них одержала консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном, получив 365 мест из 650 в палате общин, что позволило им сформировать правительство большинства.