Полицейский из охраны Риши Сунака арестован за ставки на дату выборов

14 июня в столичную полицию обратилась комиссия по азартным играм, которая сообщила, что расследует ставки, сделанные констеблем полиции из команды по защите высокопоставленных особ. 17 июня офицер был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а затем выпущен под залог до проведения дальнейших расследований.