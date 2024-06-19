Полицейский из охраны Риши Сунака арестован за ставки на дату выборов
Офицер, работающий в команде личной охраны премьер-министра Великобритании Риши Сунака, был временно отстранен, а позже арестован лондонской полицией в рамках расследования о предполагаемых ставках на дату парламентских выборов. Об этом пишет Daily Mail.
14 июня в столичную полицию обратилась комиссия по азартным играм, которая сообщила, что расследует ставки, сделанные констеблем полиции из команды по защите высокопоставленных особ. 17 июня офицер был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а затем выпущен под залог до проведения дальнейших расследований.
Сунак объявил 22 мая, что следующие выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут уже 4 июля. Для этого он получил соответствующую санкцию короля Карла III на роспуск парламента.
Последние всеобщие парламентские выборы в Великобритании проходили 12 декабря 2019 г., победу на них одержала консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном, получив 365 мест из 650 в палате общин, что позволило им сформировать правительство большинства.