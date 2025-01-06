Макрон раскритиковал Маска за «поддержку реакционного движения»

28 декабря Маск поддержал АдГ в немецкой газете Welt am Sonntag. По словам бизнесмена, его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в ее политику. Ранее, 8 ноября, Маск оскорбил в своей соцсети X канцлера Германии Олафа Шольца, написав «Олаф – глупец» на немецком языке. Так предприниматель отреагировал на новость о том, что в ФРГ распалась правящая коалиция. После этого Шольц заявил журналистам в Будапеште, что «даже не обратил на это внимания». Канцлер указал, что оскорбительное высказывание Маска в его адрес «делает ему честь».