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Макрон раскритиковал Маска за «поддержку реакционного движения»

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за якобы «поддержку нового реакционного международного движения» и вмешательство в выборы в Германии. При этом глава республики не назвал имени миллиардера, сообщает Liberation.

Макрон упомянул Маска в ходе своего обращения к послам в Елисейском дворце.

«Если бы 10 лет назад нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое реакционное международное движение и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии, кто бы мог подумать?» – сказал президент Франции, подразумевая поддержку Маском немецкой крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Лидер республики также отметил, что избранный президент США Дональд Трамп «знает, что у него есть надежный союзник во Франции, союзник, которого он не презирает».

28 декабря Маск поддержал АдГ в немецкой газете Welt am Sonntag. По словам бизнесмена, его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в ее политику. Ранее, 8 ноября, Маск оскорбил в своей соцсети X канцлера Германии Олафа Шольца, написав «Олаф – глупец» на немецком языке. Так предприниматель отреагировал на новость о том, что в ФРГ распалась правящая коалиция. После этого Шольц заявил журналистам в Будапеште, что «даже не обратил на это внимания». Канцлер указал, что оскорбительное высказывание Маска в его адрес «делает ему честь».

4 января Шольц сообщил изданию Stern, что не станет приглашать Маска в канцелярию, так как не считает нужным добиваться его расположения после того, как Маск назвал политика «дураком». Перед этим Маск в X назвал Шольца «некомпетентным дураком», а президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера – «антидемократическим тираном». В ответ канцлер напомнил о правиле «не кормить троллей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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