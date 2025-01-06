Макрон раскритиковал Маска за «поддержку реакционного движения»
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за якобы «поддержку нового реакционного международного движения» и вмешательство в выборы в Германии. При этом глава республики не назвал имени миллиардера, сообщает Liberation.
Макрон упомянул Маска в ходе своего обращения к послам в Елисейском дворце.
«Если бы 10 лет назад нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое реакционное международное движение и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии, кто бы мог подумать?» – сказал президент Франции, подразумевая поддержку Маском немецкой крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Лидер республики также отметил, что избранный президент США Дональд Трамп «знает, что у него есть надежный союзник во Франции, союзник, которого он не презирает».
28 декабря Маск поддержал АдГ в немецкой газете Welt am Sonntag. По словам бизнесмена, его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в ее политику. Ранее, 8 ноября, Маск оскорбил в своей соцсети X канцлера Германии Олафа Шольца, написав «Олаф – глупец» на немецком языке. Так предприниматель отреагировал на новость о том, что в ФРГ распалась правящая коалиция. После этого Шольц заявил журналистам в Будапеште, что «даже не обратил на это внимания». Канцлер указал, что оскорбительное высказывание Маска в его адрес «делает ему честь».
4 января Шольц сообщил изданию Stern, что не станет приглашать Маска в канцелярию, так как не считает нужным добиваться его расположения после того, как Маск назвал политика «дураком». Перед этим Маск в X назвал Шольца «некомпетентным дураком», а президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера – «антидемократическим тираном». В ответ канцлер напомнил о правиле «не кормить троллей».