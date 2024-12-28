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Илон Маск поддержал ультраправую партию АдГ в немецкой газете

Журналистка Welt решила уволиться после публикации
Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск поддержал ультраправую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецкой газете Welt am Sonntag. В знак протеста против этой публикации редактор отдела мнений подала в отставку, сообщает The Guardian. 

Как уточняется, статья Маска в Welt am Sonntag является продолжением его поста в социальной сети Х, в котором он писал, что «только АдГ может спасти Германию». Бизнесмен заявил, что его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в немецкую политику.

В ответ на это редактор отдела мнений Ева Мари Когель заявила, что подает в отставку. 

При этом статья Маска получила 340 комментариев спустя несколько часов после публикации.

«Альтернатива для Германии» занимает жесткую антииммиграционную позицию и призывает к массовой депортации из Германии, уточняет The Guardian.

После теракта в немецком Магдебурге 20 декабря американский Маск назвал канцлера ФРГ «некомпетентным дураком» и призвал к его отставке. Он также заявил, что правая партия АдГ «может спасти Германию». В ответ на это глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что мнению американского бизнесмена стоит уделять меньше внимания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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