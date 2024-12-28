Илон Маск поддержал ультраправую партию АдГ в немецкой газете

Как уточняется, статья Маска в Welt am Sonntag является продолжением его поста в социальной сети Х, в котором он писал, что «только АдГ может спасти Германию». Бизнесмен заявил, что его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в немецкую политику.