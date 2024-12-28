Илон Маск поддержал ультраправую партию АдГ в немецкой газете

Илон Маск поддержал ультраправую партию АдГ в немецкой газетеЖурналистка Welt решила уволиться после публикации
Американский предприниматель Илон Маск поддержал ультраправую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецкой газете Welt am Sonntag. В знак протеста против этой публикации редактор отдела мнений подала в отставку, сообщает The Guardian.
Как уточняется, статья Маска в Welt am Sonntag является продолжением его поста в социальной сети Х, в котором он писал, что «только АдГ может спасти Германию». Бизнесмен заявил, что его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в немецкую политику.
В ответ на это редактор отдела мнений Ева Мари Когель заявила, что подает в отставку.
При этом статья Маска получила 340 комментариев спустя несколько часов после публикации.
«Альтернатива для Германии» занимает жесткую антииммиграционную позицию и призывает к массовой депортации из Германии, уточняет The Guardian.
После теракта в немецком Магдебурге 20 декабря американский Маск назвал канцлера ФРГ «некомпетентным дураком» и призвал к его отставке. Он также заявил, что правая партия АдГ «может спасти Германию». В ответ на это глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что мнению американского бизнесмена стоит уделять меньше внимания.