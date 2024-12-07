Кандидат в канцлеры Германии от АдГ выступила против поставок оружия Киеву

Федеральный исполнительный совет АдГ и председатели земель единогласно решили выдвинуть Вайдель кандидатом на выборах в январе, пишет Tagesspiegel. По данным издания, впервые политик объявила об этих планах летом 2023 г., когда партия стала начала получать больше поддержки по результатам опросов. При этом кандидатура Вайдель больше «символическая», но она может привлечь внимание СМИ и мобилизовать больше сторонников, отмечает газета.