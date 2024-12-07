Кандидат в канцлеры Германии от АдГ выступила против поставок оружия Киеву
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ, АдГ впервые за почти 12-летнюю историю выдвигает своего кандидата, передает Tagesspiegel. Вайдель на пресс-конференции выступила против поставок вооружений Украине.
«Мы хотим мира на Украине, мы не хотим каких-либо поставок оружия, мы не хотим никаких танков, мы не хотим никаких ракет! Мы не хотим поставок ракет Taurus Украине, которые сделают Германию участником войны!» – заявила политик на пресс-конференции, которую транслировала партия в соцсети Х (цитата по «РИА Новости»).
Федеральный исполнительный совет АдГ и председатели земель единогласно решили выдвинуть Вайдель кандидатом на выборах в январе, пишет Tagesspiegel. По данным издания, впервые политик объявила об этих планах летом 2023 г., когда партия стала начала получать больше поддержки по результатам опросов. При этом кандидатура Вайдель больше «символическая», но она может привлечь внимание СМИ и мобилизовать больше сторонников, отмечает газета.
Вайдель ранее в интервью телеканалу NTV заявила, что на посту канцлера она восстановит ядерную энергетику, снизит налоги и отменит закон об отоплении в течение первых ста дней.