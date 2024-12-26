В МВД Германии призвали уделять меньше внимания словам Илона Маска
Мнению американского бизнесмена Илона Маска стоит уделять меньше внимания, считает министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
«Нам следует уделять меньше внимания грубым взглядам этого миллиардера», – сказала она в интервью медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).
После теракта в немецком Магдебурге 20 декабря американский предприниматель назвал канцлера ФРГ «некомпетентным дураком» и призвал к его отставке. Он также заявил, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) «может спасти Германию».
Фезер в интервью призвала также АдГ не использовать нападение в Магдебурге в политических целях.
Вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. Погибли пять человек, в том числе один ребенок. Пострадали 200 человек.
Подозреваемый в теракте, 50-летний Талеб аль-Абдулмохсен, задержан. Примечательно, что аль-Абдулмохсен является беженцем из Саудовской Аравии, выступающим против мигрантов в Германии и известным своими ультраправыми взглядами.