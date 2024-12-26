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В МВД Германии призвали уделять меньше внимания словам Илона Маска

Ведомости

Мнению американского бизнесмена Илона Маска стоит уделять меньше внимания, считает министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

«Нам следует уделять меньше внимания грубым взглядам этого миллиардера», – сказала она в интервью медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).

После теракта в немецком Магдебурге 20 декабря американский предприниматель назвал канцлера ФРГ «некомпетентным дураком» и призвал к его отставке. Он также заявил, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) «может спасти Германию».

Фезер в интервью призвала также АдГ не использовать нападение в Магдебурге в политических целях.

Вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. Погибли пять человек, в том числе один ребенок. Пострадали 200 человек.

Подозреваемый в теракте, 50-летний Талеб аль-Абдулмохсен, задержан. Примечательно, что аль-Абдулмохсен является беженцем из Саудовской Аравии, выступающим против мигрантов в Германии и известным своими ультраправыми взглядами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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