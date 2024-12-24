Der Spiegel опубликовал завещание въехавшего в толпу на ярмарке в Германии

Аль-Абдулмохсен арендовал BMW более чем за неделю до нападения, 11 декабря. На следующий день, 12 декабря, он дал интервью для «исламофобского американского блога» из отеля «Маритим» в Магдебурге. По данным Spiegel, в интервью он восхвалял американского бизнесмена Илона Маска и американского блогера и владелца ультраправого сайта Infowars Алекса Джонса. «Он заявил, что Германия пропускала в страну исламистов из Сирии, хотя хотела «разрушить жизни саудовских бывших мусульман», – говорится в материале.