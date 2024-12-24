Der Spiegel опубликовал завещание въехавшего в толпу на ярмарке в Германии
Следователи обнаружили в машине, въехавшей в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, завещание, пишет Der Spiegel.
Подозреваемый в нападении Талеб аль-Абдулмохсен в завещании указал, что все его активы перейдут в немецкий Красный Крест. По данным газеты, политических мотивов в завещании не обнаружено.
Вечером 20 декабря машина врезалась в людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. BMW X3 проехал по толпе не менее 400 м. Власти назвали произошедшее терактом. Число погибших составило пять человек, пострадали около 200 человек.
Аль-Абдулмохсен арендовал BMW более чем за неделю до нападения, 11 декабря. На следующий день, 12 декабря, он дал интервью для «исламофобского американского блога» из отеля «Маритим» в Магдебурге. По данным Spiegel, в интервью он восхвалял американского бизнесмена Илона Маска и американского блогера и владелца ультраправого сайта Infowars Алекса Джонса. «Он заявил, что Германия пропускала в страну исламистов из Сирии, хотя хотела «разрушить жизни саудовских бывших мусульман», – говорится в материале.
Кроме того, в мае 2024 г. аль-Абдулмохсен опубликовал сообщения на своей странице в X, что намерен умереть «в этом году», а также хочет достичь «справедливости» любой ценой.
21 декабря Financial Times со ссылкой на немецких сотрудников службы безопасности писала, что Саудовская Аравия неоднократно предупреждала правоохранительные органы Германии об угрозе, которую может представлять саудовец аль-Абдулмохсен.