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В Магдебурге арестован фигурант дела об убийстве на рождественской ярмарке

Ведомости

Окружной суд Магдебурга решил заключить под стражу обвиняемого в наезде на толпу на рождественской ярмарке Талеба А., из-за чего погибли пять человек и еще около 200 пострадали. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию.

Прокуратура Магдебурга ходатайствовала о выдаче ордера на арест за убийство и неоднократное покушение на убийство.

«Судья вынес решение о предварительном заключении по пяти пунктам обвинения в убийстве, множественных покушениях на убийство и множественных случаях причинения тяжких телесных повреждений», – сообщили в полиции, добавив, что обвиняемого уже доставили в исправительное учреждение.

Там уточнили, что в результате нападения погибли пять человек: женщины 45, 52, 67 и 75 лет, а также девятилетний мальчик. 

Вечером 20 декабря машина врезалась в людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Арендованный BMW X3 проехал по толпе не менее 400 м. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе назвал произошедшее терактом. На следующий день число погибших выросло до пяти, пострадали около 200 человек.

Нападение совершил 50-летний врач из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен, мужчину задержали на месте преступления. Известно, что он прибыл в Германию в 2006 г. и имеет постоянный вид на жительство в стране. Саудовская Аравия неоднократно предупреждала правоохранительные органы Германии об угрозе, которую может представлять саудовец, писали СМИ со ссылкой на немецких сотрудников службы безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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