В Магдебурге арестован фигурант дела об убийстве на рождественской ярмарке
Окружной суд Магдебурга решил заключить под стражу обвиняемого в наезде на толпу на рождественской ярмарке Талеба А., из-за чего погибли пять человек и еще около 200 пострадали. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию.
Прокуратура Магдебурга ходатайствовала о выдаче ордера на арест за убийство и неоднократное покушение на убийство.
«Судья вынес решение о предварительном заключении по пяти пунктам обвинения в убийстве, множественных покушениях на убийство и множественных случаях причинения тяжких телесных повреждений», – сообщили в полиции, добавив, что обвиняемого уже доставили в исправительное учреждение.
Там уточнили, что в результате нападения погибли пять человек: женщины 45, 52, 67 и 75 лет, а также девятилетний мальчик.
Вечером 20 декабря машина врезалась в людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Арендованный BMW X3 проехал по толпе не менее 400 м. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе назвал произошедшее терактом. На следующий день число погибших выросло до пяти, пострадали около 200 человек.
Нападение совершил 50-летний врач из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен, мужчину задержали на месте преступления. Известно, что он прибыл в Германию в 2006 г. и имеет постоянный вид на жительство в стране. Саудовская Аравия неоднократно предупреждала правоохранительные органы Германии об угрозе, которую может представлять саудовец, писали СМИ со ссылкой на немецких сотрудников службы безопасности.