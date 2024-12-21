Der Spiegel: число жертв теракта в Магдебурге выросло до пяти

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил гибель пяти человек, в том числе одного ребенка. В результате теракта также пострадали более 200 человек. Водителя автомобиля задержали. По данным издания, им оказался 50-летний врач из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен. Он прибыл в Германию в 2006 г. и имеет постоянный вид на жительство в стране. Мужчина работал в земле Саксония-Анхальт.