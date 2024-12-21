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Der Spiegel: число жертв теракта в Магдебурге выросло до пяти

Ведомости

Пять человек погибли в результате теракта в немецком Магдебурге, где вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке врезался автомобиль. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на службы безопасности.

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил гибель пяти человек, в том числе одного ребенка. В результате теракта также пострадали более 200 человек. Водителя автомобиля задержали. По данным издания, им оказался  50-летний врач из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен. Он прибыл в Германию в 2006 г. и имеет постоянный вид на жительство в стране. Мужчина работал в земле Саксония-Анхальт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр внутренних дел Нэнси Фазер прибыли в Магдебург днем 21 декабря. «Это ужасный поступок – ранить и убить столько людей, с такой жестокостью», – заявил Шольц на месте трагедии.

Вечером 20 декабря машина врезалась в людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Автомобиль проехал по толпе не менее 400 м. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Посольство России в Германии находится в тесном контакте с немецкими правоохранительными органами и уточняет информацию о том, есть ли в числе пострадавших россияне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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