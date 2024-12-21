Der Spiegel: число жертв теракта в Магдебурге выросло до пяти
Пять человек погибли в результате теракта в немецком Магдебурге, где вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке врезался автомобиль. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на службы безопасности.
Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил гибель пяти человек, в том числе одного ребенка. В результате теракта также пострадали более 200 человек. Водителя автомобиля задержали. По данным издания, им оказался 50-летний врач из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен. Он прибыл в Германию в 2006 г. и имеет постоянный вид на жительство в стране. Мужчина работал в земле Саксония-Анхальт.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр внутренних дел Нэнси Фазер прибыли в Магдебург днем 21 декабря. «Это ужасный поступок – ранить и убить столько людей, с такой жестокостью», – заявил Шольц на месте трагедии.
Вечером 20 декабря машина врезалась в людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Автомобиль проехал по толпе не менее 400 м. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Посольство России в Германии находится в тесном контакте с немецкими правоохранительными органами и уточняет информацию о том, есть ли в числе пострадавших россияне.