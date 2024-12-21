Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в ФРГ: что известно

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в ФРГ: что известноВ результате теракта погибли двое, ранены почти 70 человек
Вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. По словам премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, погибли двое, в том числе младенец. Пострадали еще почти 70 отдыхающих, ранения 15 из них оцениваются как серьезные, сообщает MDR.
Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе сообщил, что произошедшее является терактом. Подозреваемый, 50-летний мужчина, задержан. Хазелофф сообщил, что это врач из Саудовской Аравии, работающий в земле Саксония-Анхальт.
«Согласно информации, полученной из кругов безопасности, задержанный подозреваемый в Магдебурге до сих пор не был известен немецким властям как исламист», – отмечает MDR.
По словам представителя полиции, пока неизвестно, действовал ли преступник в одиночку.
В ратуше создали кризисный штаб. Для оказания медпомощи раненым установили палатки, больницы в соседнем городе Галле готовятся к приему пострадавших. В сторону Магдебурга направляются спасательные вертолеты. Территория, где произошел инцидент, оцеплена: предполагается, что в автомобиле может быть взрывное устройство. Согласно неподтвержденным данным, которые приводит местная пресса, погибших может быть больше.
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на случившееся в соцсети X. «Судя по сообщениям из Магдебурга, случилось что-то плохое. Мои мысли с жертвами и их семьями», – написал он.
Посольство России в Германии сообщило, что находится в тесном контакте с немецкими правоохранительными органами и уточняет данные о том, есть ли в числе пострадавших россияне.
Associated Press обращает внимание, что теракт произошел спустя восемь лет после подобного события в Берлине. 19 декабря 2016 г. исламист проехал на грузовике по толпе на рождественской ярмарке. Тогда погибли 13 человек, десятки были ранены.