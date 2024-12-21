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Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в ФРГ: что известно

В результате теракта погибли двое, ранены почти 70 человек
Инна Шульгина
Dörthe Hein/dpa-Zentralbild/dpa via Reuters Connect
Dörthe Hein/dpa-Zentralbild/dpa via Reuters Connect

Вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. По словам премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, погибли двое, в том числе младенец. Пострадали еще почти 70 отдыхающих, ранения 15 из них оцениваются как серьезные, сообщает MDR.

Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе сообщил, что произошедшее является терактом. Подозреваемый, 50-летний мужчина, задержан. Хазелофф сообщил, что это врач из Саудовской Аравии, работающий в земле Саксония-Анхальт.

«Согласно информации, полученной из кругов безопасности, задержанный подозреваемый в Магдебурге до сих пор не был известен немецким властям как исламист», – отмечает MDR.

По словам представителя полиции, пока неизвестно, действовал ли преступник в одиночку.

В ратуше создали кризисный штаб. Для оказания медпомощи раненым установили палатки, больницы в соседнем городе Галле готовятся к приему пострадавших. В сторону Магдебурга направляются спасательные вертолеты. Территория, где произошел инцидент, оцеплена: предполагается, что в автомобиле может быть взрывное устройство. Согласно неподтвержденным данным, которые приводит местная пресса, погибших может быть больше.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на случившееся в соцсети X. «Судя по сообщениям из Магдебурга, случилось что-то плохое. Мои мысли с жертвами и их семьями», – написал он.

Посольство России в Германии сообщило, что находится в тесном контакте с немецкими правоохранительными органами и уточняет данные о том, есть ли в числе пострадавших россияне.

Associated Press обращает внимание, что теракт произошел спустя восемь лет после подобного события в Берлине. 19 декабря 2016 г. исламист проехал на грузовике по толпе на рождественской ярмарке. Тогда погибли 13 человек, десятки были ранены.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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