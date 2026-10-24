Мурашко призвал вовремя проходить вакцинацию из-за распространения простуд
Простуда лидирует среди детских заболеваний, поэтому своевременная вакцинация необходима для минимизации рисков заражения вирусами, сообщил «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Самое часто встречающееся заболевание – это простудное заболевание», – сказал Мурашко.
Вот четвёртый вариант полностью в косвенной речи:
Своевременная вакцинация, по словам министра, защитит от вирусных инфекций и детей, и взрослых в эпидсезон. Мурашко отметил, что это залог того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также снизить риски для близких. Он добавил, что здоровый ребенок помогает семье легче пройти эпидсезон.
20 октября Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. За 42-ю неделю 2026 г. зарегистрировано более 635 000 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. В регионах продолжается прививочная кампания. По информации ведомства, вакцинацию против гриппа прошли более 25,7 млн человек.