Мурашко призвал вовремя проходить вакцинацию из-за распространения простуд

Своевременная вакцинация, по словам министра, защитит от вирусных инфекций и детей, и взрослых в эпидсезон. Мурашко отметил, что это залог того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также снизить риски для близких. Он добавил, что здоровый ребенок помогает семье легче пройти эпидсезон.