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Главная / Общество /

Мурашко призвал вовремя проходить вакцинацию из-за распространения простуд

Ася Султанова

Простуда лидирует среди детских заболеваний, поэтому своевременная вакцинация необходима для минимизации рисков заражения вирусами, сообщил «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Самое часто встречающееся заболевание – это простудное заболевание», – сказал Мурашко.

Вот четвёртый вариант полностью в косвенной речи:

Своевременная вакцинация, по словам министра, защитит от вирусных инфекций и детей, и взрослых в эпидсезон. Мурашко отметил, что это залог того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также снизить риски для близких. Он добавил, что здоровый ребенок помогает семье легче пройти эпидсезон.

20 октября Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. За 42-ю неделю 2026 г. зарегистрировано более 635 000 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. В регионах продолжается прививочная кампания. По информации ведомства, вакцинацию против гриппа прошли более 25,7 млн человек.

16 октября Мурашко напомнил о необходимости прививаться каждый год: иммунитет после вакцинации против гриппа сохраняется в течение одного эпидемического сезона. 13 октября Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости внебольничной пневмонией. 

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