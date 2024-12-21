Эр-Рияд предупреждал ФРГ о возможной угрозе от устроившего теракт в Магдебурге

Нападение совершил 50-летний врач из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен, мужчину задержали. Он прибыл в Германию в 2006 г. и имеет постоянный вид на жительство в стране. Мужчина работал в земле Саксония-Анхальт. Саудовская Аравия осудила нападение. «Королевство выражает свою солидарность с немецким народом и семьями жертв», – говорится в заявлении министерства иностранных дел.