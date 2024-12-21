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Эр-Рияд предупреждал ФРГ о возможной угрозе от устроившего теракт в Магдебурге

Ведомости

Саудовская Аравия неоднократно предупреждала правоохранительные органы Германии об угрозе, которую может представлять саудовец Талеб аль-Абдулмохсен, предполагаемый виновник теракта на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщает Finacial Times со ссылкой на немецких сотрудников службы безопасности.

По словам официальных лиц, указывает издание, Эр-Рияд предупредил немецкие власти о некоторых сообщениях предполагаемого нападавшего в социальных сетях. Он заявлял, что «в Германии произойдет что-то большое», пишет FT. Неизвестно, отреагировала ли полиция на предупреждения.

Газета Der Spiegel уточняет, что в декабре 2023 г. в ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступило заявление на мужчину. В соцсетях он писал, что Германия заплатит высокую цену за предполагаемое преследование беженцев из его страны.

Вечером 20 декабря машина врезалась в людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Автомобиль проехал по толпе не менее 400 м. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе назвал произошедшее терактом. На следующий день число погибших выросло до пяти, пострадали около 200 человек.

Нападение совершил 50-летний врач из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен, мужчину задержали. Он прибыл в Германию в 2006 г. и имеет постоянный вид на жительство в стране. Мужчина работал в земле Саксония-Анхальт. Саудовская Аравия осудила нападение. «Королевство выражает свою солидарность с немецким народом и семьями жертв», – говорится в заявлении министерства иностранных дел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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