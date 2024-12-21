Эр-Рияд предупреждал ФРГ о возможной угрозе от устроившего теракт в Магдебурге
Саудовская Аравия неоднократно предупреждала правоохранительные органы Германии об угрозе, которую может представлять саудовец Талеб аль-Абдулмохсен, предполагаемый виновник теракта на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщает Finacial Times со ссылкой на немецких сотрудников службы безопасности.
По словам официальных лиц, указывает издание, Эр-Рияд предупредил немецкие власти о некоторых сообщениях предполагаемого нападавшего в социальных сетях. Он заявлял, что «в Германии произойдет что-то большое», пишет FT. Неизвестно, отреагировала ли полиция на предупреждения.
Газета Der Spiegel уточняет, что в декабре 2023 г. в ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступило заявление на мужчину. В соцсетях он писал, что Германия заплатит высокую цену за предполагаемое преследование беженцев из его страны.
Вечером 20 декабря машина врезалась в людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Автомобиль проехал по толпе не менее 400 м. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе назвал произошедшее терактом. На следующий день число погибших выросло до пяти, пострадали около 200 человек.
Нападение совершил 50-летний врач из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен, мужчину задержали. Он прибыл в Германию в 2006 г. и имеет постоянный вид на жительство в стране. Мужчина работал в земле Саксония-Анхальт. Саудовская Аравия осудила нападение. «Королевство выражает свою солидарность с немецким народом и семьями жертв», – говорится в заявлении министерства иностранных дел.