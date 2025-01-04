Шольц в ответ на оскорбление Маска призвал «не кормить троллей»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не станет приглашать американского бизнесмена Илона Маска в канцелярию, поскольку не считает нужным добиваться его расположения после того, как Маск назвал политика «дураком». Об этом Шольц заявил изданию Stern.
Ранее Маск в соцсети X назвал Шольца «некомпетентным дураком», а президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера - «антидемократическим тираном». В ответ канцлер ФРГ напомнил о правиле «не кормить троллей».
«Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия - сильная и стабильная демократия. Маск может говорить все, что захочет», - отметил Шольц.
8 ноября Маск написал в X «Олаф – глупец» на немецком языке. Реакция бизнесмена последовала за новостью о том, что в Германии распалась правящая коалиция. После этого Шольц заявил журналистам в Будапеште, что «даже не обратил на это внимания». Канцлер указал, что оскорбительное высказывание Маска в его адрес «делает ему честь».
28 декабря Маск поддержал правую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецкой газете Welt am Sonntag. Предприниматель заявил, что его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в ее политику. В знак протеста против этой публикации редактор отдела мнений Ева Мари Когель подала в отставку.