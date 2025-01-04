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Шольц в ответ на оскорбление Маска призвал «не кормить троллей»

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не станет приглашать американского бизнесмена Илона Маска в канцелярию, поскольку не считает нужным добиваться его расположения после того, как Маск назвал политика «дураком». Об этом Шольц заявил изданию Stern.

Ранее Маск в соцсети X назвал Шольца «некомпетентным дураком», а президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера - «антидемократическим тираном». В ответ канцлер ФРГ напомнил о правиле «не кормить троллей».

«Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия - сильная и стабильная демократия. Маск может говорить все, что захочет», - отметил Шольц.

8 ноября Маск написал в X «Олаф – глупец» на немецком языке. Реакция бизнесмена последовала за новостью о том, что в Германии распалась правящая коалиция. После этого Шольц заявил журналистам в Будапеште, что «даже не обратил на это внимания». Канцлер указал, что оскорбительное высказывание Маска в его адрес «делает ему честь».

28 декабря Маск поддержал правую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецкой газете Welt am Sonntag. Предприниматель заявил, что его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в ее политику. В знак протеста против этой публикации редактор отдела мнений Ева Мари Когель подала в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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