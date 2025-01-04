Шольц в ответ на оскорбление Маска призвал «не кормить троллей»

8 ноября Маск написал в X «Олаф – глупец» на немецком языке. Реакция бизнесмена последовала за новостью о том, что в Германии распалась правящая коалиция. После этого Шольц заявил журналистам в Будапеште, что «даже не обратил на это внимания». Канцлер указал, что оскорбительное высказывание Маска в его адрес «делает ему честь».