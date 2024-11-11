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Шольц с иронией прокомментировал оскорбление со стороны Маска

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оскорбительное высказывание амеркианского бизнесмена Илона Маска в его адрес «делает ему честь». Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD.

«Это делает мне честь», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

8 ноября Маск написал в соцсети X «Олаф – глупец» на немецком языке. Реакция предпринимателя последовала за новостью о том, что в Германии распалась правящая коалиция. После этого Шольц заявил журналистам в Будапеште, что «даже не обратил на это внимания», писал Bloomberg. По словам канцлера, он намерен поддерживать хорошие трансатлантические отношения независимо от того, кто будет находиться в Белом доме, но воспринимать «слишком серьезно» посты Маска политик он не готов. «Мир, в котором мы живем, устроен не так, что интернет-компании являются государственными органами», – сказал тогда он.

7 ноября министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о развале правящей коалиции из социал-демократов, «зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП). Это произошло из-за разногласий между партнерами по коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике. Поздним вечером 6 ноября Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от СвДП. Новым министром Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее был главным экономическим советником канцлера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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