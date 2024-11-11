Шольц с иронией прокомментировал оскорбление со стороны Маска

8 ноября Маск написал в соцсети X «Олаф – глупец» на немецком языке. Реакция предпринимателя последовала за новостью о том, что в Германии распалась правящая коалиция. После этого Шольц заявил журналистам в Будапеште, что «даже не обратил на это внимания», писал Bloomberg. По словам канцлера, он намерен поддерживать хорошие трансатлантические отношения независимо от того, кто будет находиться в Белом доме, но воспринимать «слишком серьезно» посты Маска политик он не готов. «Мир, в котором мы живем, устроен не так, что интернет-компании являются государственными органами», – сказал тогда он.