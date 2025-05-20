Газета
Телеграм
/ Общество

Маск останется главой Tesla на пять лет и снизит расходы на политику

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что намерен оставаться генеральным директором Tesla как минимум еще пять лет и сократить свои расходы на политику. Об этом миллиардер сообщил в интервью Bloomberg.

В беседе Маск прокомментировал падение продаж Tesla, отметив, что ситуация уже «изменилась», несмотря на снижение реализации электромобилей на крупнейших рынках Европы. «Этот регион – наш самый слабый, но в других местах продажи идут хорошо», – сказал он.

Маск выразил несогласие с утверждениями о нанесенном бренду компании ущербе, заявив, что Tesla теряет покупателей с левыми политическими взглядами, но приобретает новых среди консервативной аудитории.

Кроме того, предприниматель упомянул о возможном выделении спутникового бизнеса SpaceX Starlink в отдельную компанию и подчеркнул, что хочет владеть большим пакетом акций Tesla ради авторитета, а не для увеличения своего состояния, которое оценивается в $375,5 млрд.

На фоне заявлений Маска акции Tesla выросли на 3,6%, однако затем стабилизировались. С начала 2025 г. их стоимость снизилась на 14%.

Касаясь политических расходов, Маск заявил, что в будущем собирается тратить на это «намного меньше». По его словам, сейчас он не видит причин активно финансировать политические инициативы.

О поиске замены Маску на посту гендиректора компании The Wall Street Journal сообщила 30 апреля со ссылкой на осведомленные источники. По данным WSJ, решение обсуждалось около месяца назад на фоне падения акций компании и критики со стороны инвесторов, обеспокоенных тем, что Маск уделяет слишком много времени политической деятельности. Предприниматель опроверг эти сообщения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных