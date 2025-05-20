Маск останется главой Tesla на пять лет и снизит расходы на политику
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что намерен оставаться генеральным директором Tesla как минимум еще пять лет и сократить свои расходы на политику. Об этом миллиардер сообщил в интервью Bloomberg.
В беседе Маск прокомментировал падение продаж Tesla, отметив, что ситуация уже «изменилась», несмотря на снижение реализации электромобилей на крупнейших рынках Европы. «Этот регион – наш самый слабый, но в других местах продажи идут хорошо», – сказал он.
Маск выразил несогласие с утверждениями о нанесенном бренду компании ущербе, заявив, что Tesla теряет покупателей с левыми политическими взглядами, но приобретает новых среди консервативной аудитории.
Кроме того, предприниматель упомянул о возможном выделении спутникового бизнеса SpaceX Starlink в отдельную компанию и подчеркнул, что хочет владеть большим пакетом акций Tesla ради авторитета, а не для увеличения своего состояния, которое оценивается в $375,5 млрд.
На фоне заявлений Маска акции Tesla выросли на 3,6%, однако затем стабилизировались. С начала 2025 г. их стоимость снизилась на 14%.
Касаясь политических расходов, Маск заявил, что в будущем собирается тратить на это «намного меньше». По его словам, сейчас он не видит причин активно финансировать политические инициативы.
О поиске замены Маску на посту гендиректора компании The Wall Street Journal сообщила 30 апреля со ссылкой на осведомленные источники. По данным WSJ, решение обсуждалось около месяца назад на фоне падения акций компании и критики со стороны инвесторов, обеспокоенных тем, что Маск уделяет слишком много времени политической деятельности. Предприниматель опроверг эти сообщения.