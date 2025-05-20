Маск останется главой Tesla на пять лет и снизит расходы на политику

О поиске замены Маску на посту гендиректора компании The Wall Street Journal сообщила 30 апреля со ссылкой на осведомленные источники. По данным WSJ, решение обсуждалось около месяца назад на фоне падения акций компании и критики со стороны инвесторов, обеспокоенных тем, что Маск уделяет слишком много времени политической деятельности. Предприниматель опроверг эти сообщения.