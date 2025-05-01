Маск назвал ложными данные WSJ о поиске нового гендиректора Tesla

На прошлой неделе Маск объявил, что начиная с мая он значительно сократит свое участие в работе департамента эффективности государственного управления (DOGE) на фоне падения прибыли Tesla. 22 апреля производитель электромобилей сообщил о снижении прибыли на 71% и выручки на 9% за I квартал. Продажи сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.