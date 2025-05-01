Маск назвал ложными данные WSJ о поиске нового гендиректора Tesla
Статья The Wall Street Journal (WSJ) о поиске Tesla нового генерального директора, который может сменить Илона Маска на этом посту, является заведомо ложной, заявил Маск в X.
О поиске замены Маску на посту гендиректора компании газета сообщила 30 апреля со ссылкой на осведомленные источники. По данным WSJ, решение обсуждалось около месяца назад на фоне падения акций компании и критики со стороны инвесторов, обеспокоенных тем, что Маск уделяет слишком много времени политической деятельности.
«Это грубейшее нарушение этики, что WSJ опубликовал заведомо ложную статью, не став включать в нее однозначное опровержение от совета директоров Tesla!» – написал Маск.
Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм также опровергла заявление WSJ. По ее словам, совет директоров компании «полностью уверен» в способности Маска «продолжать реализацию захватывающего плана роста вперед», приводит ее слова Reuters.
На прошлой неделе Маск объявил, что начиная с мая он значительно сократит свое участие в работе департамента эффективности государственного управления (DOGE) на фоне падения прибыли Tesla. 22 апреля производитель электромобилей сообщил о снижении прибыли на 71% и выручки на 9% за I квартал. Продажи сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.