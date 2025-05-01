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WSJ: совет директоров Tesla ищет замену Маску на посту гендиректора

Одна из причин – чрезмерная политическая активность бизнесмена
Ведомости

Совет директоров Tesla начал поиск нового генерального директора, который может сменить Илона Маска на этом посту, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Решение обсуждалось около месяца назад на фоне падения акций компании и критики со стороны инвесторов, обеспокоенных тем, что Маск уделяет слишком много времени политической деятельности.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 г. стоимость акций Tesla временно выросла до рекордных $1,5 трлн из-за ожиданий выгод от тесных связей Маска с администрацией США. Однако к началу 2025 г. капитализация снизилась до $900 млрд, а внутренние опросы показали, что часть сотрудников считает политическую активность основателя «обузой».

Проблемы компании усугубились из-за публичной поддержки Маском крайне правых партий в Европе: в Германии и Великобритании владельцы Tesla начали демонстрировать протест против его взглядов, наклеивая на автомобили соответствующие стикеры. Кроме того, введенные Трампом тарифы на китайские товары нарушили планы по массовому производству электрогрузовиков Cybercab и Semi.

По данным WSJ, в 2024 г. после отмены судом в Делавэре компенсационного пакета Маска на сумму $55 млрд он признался близким, что больше не стремится к руководству Tesla, но опасается отсутствия подходящей замены. Совет директоров уже создал комитет для пересмотра условий вознаграждения топ-менеджеров, однако окончательное решение о смене CEO пока не принято. Маск, владеющий 13% акций компании, ранее жаловался, что последние семь лет работал без зарплаты.

22 апреля Tesla сообщила о снижении прибыли на 71% и выручки на 9% за I квартал. Продажи электромобилей сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 336 681 единицы. Это худший показатель с III квартала 2022 г., при том, что аналитики прогнозировали продажи в диапазоне от 360 000 до 390 000 автомобилей. В тот же день Маск объявил, что начиная с мая он значительно сократит свое участие в работе департамента эффективности государственного управления (DOGE) на фоне падения прибыли Tesla. Бизнесмен сказал, что теперь он рассчитывает тратить «один или два дня в неделю на государственные дела».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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