WSJ: совет директоров Tesla ищет замену Маску на посту гендиректора

22 апреля Tesla сообщила о снижении прибыли на 71% и выручки на 9% за I квартал. Продажи электромобилей сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 336 681 единицы. Это худший показатель с III квартала 2022 г., при том, что аналитики прогнозировали продажи в диапазоне от 360 000 до 390 000 автомобилей. В тот же день Маск объявил, что начиная с мая он значительно сократит свое участие в работе департамента эффективности государственного управления (DOGE) на фоне падения прибыли Tesla. Бизнесмен сказал, что теперь он рассчитывает тратить «один или два дня в неделю на государственные дела».