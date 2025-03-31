Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант в 2025 году

Первый чип под названием Telepathy был имплантирован в январе 2024 г. пациенту Ноланду Арбо, который страдает параличом нижних конечностей и лишен способности двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. 5 августа Маск сообщил, что Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту – человеку с травмой спинного мозга.