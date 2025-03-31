Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант в 2025 году
Neuralink собирается впервые вживить человеку зрительный имплант Blindsight в конце 2025 г. Информацию подтвердил основатель компании бизнесмен Илон Маск в соцсети X.
Маск сделал репост публикации пользователя, в которой говорится о планах компании. Отмечается, что устройство призвано вернуть зрение полностью слепым людям.
11 января Маск рассказал, что устройство Neuralink было имплантировано третьему пациенту. По его словам, все три чипа работают хорошо. Компания собирается установить в 2025 г. еще «около 20-30 имплантов», уточнил предприниматель.
Первый чип под названием Telepathy был имплантирован в январе 2024 г. пациенту Ноланду Арбо, который страдает параличом нижних конечностей и лишен способности двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. 5 августа Маск сообщил, что Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту – человеку с травмой спинного мозга.
Neuralink занимается разработкой мозговых имплантатов, которые могут помочь в лечении паралича и бокового амиотрофического склероза (БАС). Компания зарегистрировала два исследования своих устройств: Prime Study позволяет пяти парализованным пациентам управлять компьютерами или смартфонами силой мысли, а исследование Convoy рассчитано на трех пациентов с роботизированными руками.