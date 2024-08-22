Маск намерен вживить чипы Neuralink миллионам людей в течение 10 лет

Первый чип от Neuralink под названием Telepathy был имплантирован в январе пациенту Ноланду Арбо, страдающему параличом нижних конечностей и лишенному способности двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. С помощью устройства он смог управлять цифровыми устройствами силой мысли. 20 марта Neuralink опубликовала видео, на котором он играл с помощью чипа в шахматы на ноутбуке, перемещая курсор без помощи рук. Через месяц после операции Арбо заметил, что имплант перестал работать. Проблема была связана с подвижностью мозга, поскольку лишь 15% вживленных нитей оставались на своих местах. В итоге компания внесла изменения в программное обеспечение, чтобы восстановить возможности чипа.