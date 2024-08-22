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Маск намерен вживить чипы Neuralink миллионам людей в течение 10 лет

Ведомости

Американский предприниматель, основатель компании Neuralink Илон Маск заявил, что планирует вживить мозговые чипы миллионам людей в течение 10 лет. Об этом он написал в соцсети X.

«Если все пойдет хорошо, то через несколько лет будут сотни людей с Neuralink, может быть, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение 10 лет», – сказал он.

5 августа стало известно, что Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту – человеку с травмой спинного мозга. Бизнесмен отмечал, что «все работает очень хорошо». В мае The Wall Street Journal писала, что компания получила соответствующее разрешение от властей США.

Сообщалось, что в 2024 г. Neuralink намерена вживить импланты еще восьмерым пациентам в рамках клинических испытаний.

Первый чип от Neuralink под названием Telepathy был имплантирован в январе пациенту Ноланду Арбо, страдающему параличом нижних конечностей и лишенному способности двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. С помощью устройства он смог управлять цифровыми устройствами силой мысли. 20 марта Neuralink опубликовала видео, на котором он играл с помощью чипа в шахматы на ноутбуке, перемещая курсор без помощи рук. Через месяц после операции Арбо заметил, что имплант перестал работать. Проблема была связана с подвижностью мозга, поскольку лишь 15% вживленных нитей оставались на своих местах. В итоге компания внесла изменения в программное обеспечение, чтобы восстановить возможности чипа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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