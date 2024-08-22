Маск намерен вживить чипы Neuralink миллионам людей в течение 10 лет
Американский предприниматель, основатель компании Neuralink Илон Маск заявил, что планирует вживить мозговые чипы миллионам людей в течение 10 лет. Об этом он написал в соцсети X.
«Если все пойдет хорошо, то через несколько лет будут сотни людей с Neuralink, может быть, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение 10 лет», – сказал он.
5 августа стало известно, что Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту – человеку с травмой спинного мозга. Бизнесмен отмечал, что «все работает очень хорошо». В мае The Wall Street Journal писала, что компания получила соответствующее разрешение от властей США.
Сообщалось, что в 2024 г. Neuralink намерена вживить импланты еще восьмерым пациентам в рамках клинических испытаний.
Первый чип от Neuralink под названием Telepathy был имплантирован в январе пациенту Ноланду Арбо, страдающему параличом нижних конечностей и лишенному способности двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. С помощью устройства он смог управлять цифровыми устройствами силой мысли. 20 марта Neuralink опубликовала видео, на котором он играл с помощью чипа в шахматы на ноутбуке, перемещая курсор без помощи рук. Через месяц после операции Арбо заметил, что имплант перестал работать. Проблема была связана с подвижностью мозга, поскольку лишь 15% вживленных нитей оставались на своих местах. В итоге компания внесла изменения в программное обеспечение, чтобы восстановить возможности чипа.