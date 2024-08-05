Маск сообщил об имплантации чипа Neuralink второму пациенту

Впервые чип от Neuralink под названием Telepathy был имплантирован в январе пациенту Ноланду Арбо. Мужчина страдает параличом нижних конечностей и не может двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. Устройство же позволило ему управлять цифровыми устройствами силой мысли. 20 марта Neuralink опубликовала видео, на котором он играл с помощью чипа в шахматы на ноутбуке, перемещая курсор без помощи рук.