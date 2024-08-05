Маск сообщил об имплантации чипа Neuralink второму пациенту
Основанная Илоном Маском американская нейротехнологическая компания Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту. Об этом сообщил сам бизнесмен в подкасте ученого Лекса Фридмана.
«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло очень хорошо. <...> Там много сигналов, много электродов. Все работает очень хорошо», – отметил Маск (цитата по Reuters).
Чип имплантировали человеку с травмой спинного мозга. Других подробностей Маск не раскрыл, как и не уточнил, когда была проведена операция. В мае The Wall Street Journal писала, что компания получила соответствующее разрешение от властей США.
Теперь Neuralink намерена вживить импланты еще восьмерым пациентам в 2024 г. в рамках клинических испытаний, уточнил Маск.
Впервые чип от Neuralink под названием Telepathy был имплантирован в январе пациенту Ноланду Арбо. Мужчина страдает параличом нижних конечностей и не может двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. Устройство же позволило ему управлять цифровыми устройствами силой мысли. 20 марта Neuralink опубликовала видео, на котором он играл с помощью чипа в шахматы на ноутбуке, перемещая курсор без помощи рук.
Но через месяц после операции Арбо заметил, что имплант перестал работать. Проблема была связана с подвижностью мозга, поскольку лишь 15% вживленных нитей оставались на своих местах. В итоге компания внесла изменения в программное обеспечение, чтобы восстановить возможности чипа.