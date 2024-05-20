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Власти США разрешили Neuralink вживить мозговой имплант второму пациенту

Ведомости

Основанная Илоном Маском американская нейротехнологическая компания Neuralink получила разрешение властей США на имплантацию мозгового чипа второму пациенту. Ультратонкие провода будут помещены глубже в кору головного мозга для того, чтобы в работе устройства не было пауз, как это случилось с первым пациентом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Разрешение выдало управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, подведомственное министерству здравоохранения и социальных служб США.

Впервые чип от Neuralink под названием Telepathy был имплантирован в январе пациенту Ноланду Арбо. Мужчина страдает параличом нижних конечностей и не может двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. Устройство же позволило ему управлять цифровыми устройствами силой мысли. Так, 20 марта Neuralink опубликовала видео, на котором он играл с помощью чипа в шахматы на ноутбуке, перемещая курсор без помощи рук.

Однако через месяц после операции Арбо заметил, что имплант перестал работать. Как следует из публикации, проблема была связана с подвижностью мозга, поскольку лишь 15% вживленных нитей оставались на своих местах. Внесенные компанией изменения в программном обеспечении позволили восстановить многие возможности устройства.

Чтобы проблема не повторилась, Neuralink предлагает вживлять нити не на 3-5 мм в моторную кору головного мозга, как было у Арбо, а на глубину 8 мм. Управление с этим предложением согласилось. Имплантация, предварительно, запланирована на июнь.

21 марта Маск анонсировал выпуск мозгового импланта Blindsight, который может позволить слепым людям видеть. По его словам, Blindsight станет новым продуктом стартапа Neuralink вслед за имплантом Telepathy. Сейчас новая технология исследуется на обезьянах. При этом ни одно животное в ходе работ «не получило серьезных травм от устройств».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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