РЖД переведет всех проводников на российские смартфоны и ОС

О том, что РЖД планирует переводить рабочие устройства сотрудников на операционную систему «Аврора», компания заявила еще в августе 2023 г., писало «РИА Новости». Однако никаких деталей своего плана компания тогда не раскрывала. Сейчас стало известно, что переход пройдет в два этапа. Первую партию – 7000 отечественных устройств – компания закупила в конце 2023 г., до конца 2024 г. будет закуплено еще 9000 гаджетов. В июне 2023 г., по данным «РИА Новости», в ФПК работало 28 000 проводников. Однако устройства не привязаны к конкретным людям и нужны только тем проводникам, кто непосредственно занимается проверкой билетов, документов пассажиров, их регистрацией при посадке на поезд или отслеживает информацию о заказах, оформленных пассажирами в процессе поездки. Поэтому 16 000 устройств – это количество, необходимое, чтобы полностью перевести сотрудников на отечественные решения, объяснил представитель ФПК.