Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

РЖД переведет всех проводников на российские смартфоны и ОС

Стоимость проекта до конца года может превысить 600 млн рублей
Кристина Холупова
Смартфоны и планшеты на ОС «Аврора» сегодня активно стали закупать госкомпании, которые пользуются устройствами для работы с гражданами/ Игорь Генералов / ТАСС

О том, что РЖД планирует переводить рабочие устройства сотрудников на операционную систему «Аврора», компания заявила еще в августе 2023 г., писало «РИА Новости». Однако никаких деталей своего плана компания тогда не раскрывала. Сейчас стало известно, что переход пройдет в два этапа. Первую партию – 7000 отечественных устройств – компания закупила в конце 2023 г., до конца 2024 г. будет закуплено еще 9000 гаджетов. В июне 2023 г., по данным «РИА Новости», в ФПК работало 28 000 проводников. Однако устройства не привязаны к конкретным людям и нужны только тем проводникам, кто непосредственно занимается проверкой билетов, документов пассажиров, их регистрацией при посадке на поезд или отслеживает информацию о заказах, оформленных пассажирами в процессе поездки. Поэтому 16 000 устройств – это количество, необходимое, чтобы полностью перевести сотрудников на отечественные решения, объяснил представитель ФПК.

В ФПК не раскрыли, ни какие именно устройства приобретает компания, ни сумму закупки. На портале госзакупок информация о деятельности РЖД скрыта с начала 2023 г.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных