Третьему пациенту имплантировали в мозг устройство Neuralink
Устройство Neuralink имплантировано третьему пациенту, все три чипа работают хорошо, заявил основатель компании бизнесмен Илон Маск, пишет Bloomberg.
«У нас уже есть три человека с имплантированными Neuralink, и все они работают хорошо», – сказал Маск во время мероприятия в Лас-Вегасе.
Neuralink намерена установить в текущем году еще «около 20-30 имплантов», добавил предприниматель.
Neuralink разрабатывает мозговые имплантаты, которые могут помочь в лечении паралича и бокового амиотрофического склероза (БАС), напоминает Bloomberg. Компания зарегистрировала два исследования своих устройств: Prime Study позволяет пяти парализованным пациентам управлять компьютерами или смартфонами силой мысли, а исследование Convoy рассчитано на трех пациентов с роботизированными руками.
Первый чип под названием Telepathy был имплантирован в январе 2024 г. пациенту Ноланду Арбо, страдающему параличом нижних конечностей и лишенному способности двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. 5 августа стало известно, что Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту – человеку с травмой спинного мозга.