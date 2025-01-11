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Третьему пациенту имплантировали в мозг устройство Neuralink

Ведомости

Устройство Neuralink имплантировано третьему пациенту, все три чипа работают хорошо, заявил основатель компании бизнесмен Илон Маск, пишет Bloomberg.

«У нас уже есть три человека с имплантированными Neuralink, и все они работают хорошо», – сказал Маск во время мероприятия в Лас-Вегасе.

Neuralink намерена установить в текущем году еще «около 20-30 имплантов», добавил предприниматель.

Neuralink разрабатывает мозговые имплантаты, которые могут помочь в лечении паралича и бокового амиотрофического склероза (БАС), напоминает Bloomberg. Компания зарегистрировала два исследования своих устройств: Prime Study позволяет пяти парализованным пациентам управлять компьютерами или смартфонами силой мысли, а исследование Convoy рассчитано на трех пациентов с роботизированными руками.

Первый чип под названием Telepathy был имплантирован в январе 2024 г. пациенту Ноланду Арбо, страдающему параличом нижних конечностей и лишенному способности двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. 5 августа стало известно, что Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту – человеку с травмой спинного мозга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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