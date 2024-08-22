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Второй пациент успешно освоил мозговой чип Neuralink

Ведомости

Второй пациент с мозговым чипом нейротехнологической компании Neuralink по имени Алекс успешно освоил имплант. Он улучшил свои способности в видеоиграх и начал изучать программы проектирования для создания 3D-объектов, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, пациенту потребовалось менее пяти минут с момента подключения чипа к компьютеру, чтобы начать управлять курсором. Через несколько часов он смог превзойти максимальную скорость и точность, которых достигал благодаря другой вспомогательной технологии. После первой сессии Алекс стал пробовать самостоятельно играть в Counter-Strike 2. До получения мозгового импланта он играл в видеоигры, используя джойстик Quadstick, управляемый ртом. Такой способ управления позволял выполнить только одно действие за раз, теперь с помощью чипа пациент может одновременно перемещаться и прицеливаться в игре.

Neuralink также опубликовала видео, на котором персонаж игры, управляемый Алексом, перемещается по карте и прицеливается в противников. 

«Просто бегать так приятно, потому что я могу смотреть из стороны в сторону, и мне не нужно двигать Quadstick влево и вправо...<...> Это безумие», – подчеркнул Алекс.

На второй день использования импланта пациент впервые воспользовался программой CAD Fusion 360 и смог разработать крепление для зарядного устройства Neuralink, которое позднее было напечатано на 3D-принтере и интегрировано в его систему. В свободное время Алекс продолжает использовать эту программу для воплощения своих идей.

5 августа стало известно, что Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту – человеку с травмой спинного мозга. Основатель компании Neuralink Илон Маск отмечал, что «все работает очень хорошо». В мае The Wall Street Journal писала, что компания получила соответствующее разрешение от властей США.

Первый чип под названием Telepathy был имплантирован в январе пациенту Ноланду Арбо, страдающему параличом нижних конечностей и лишенному способности двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. С помощью устройства он смог управлять цифровыми устройствами силой мысли. 20 марта Neuralink опубликовала видео, на котором он играл с помощью чипа в шахматы на ноутбуке, перемещая курсор без помощи рук. Через месяц после операции Арбо заметил, что имплант перестал работать. Проблема была связана с подвижностью мозга, поскольку лишь 15% вживленных нитей оставались на своих местах. В итоге компания внесла изменения в программное обеспечение, чтобы восстановить возможности чипа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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