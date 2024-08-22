Второй пациент успешно освоил мозговой чип Neuralink

По ее данным, пациенту потребовалось менее пяти минут с момента подключения чипа к компьютеру, чтобы начать управлять курсором. Через несколько часов он смог превзойти максимальную скорость и точность, которых достигал благодаря другой вспомогательной технологии. После первой сессии Алекс стал пробовать самостоятельно играть в Counter-Strike 2. До получения мозгового импланта он играл в видеоигры, используя джойстик Quadstick, управляемый ртом. Такой способ управления позволял выполнить только одно действие за раз, теперь с помощью чипа пациент может одновременно перемещаться и прицеливаться в игре.