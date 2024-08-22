Второй пациент успешно освоил мозговой чип Neuralink
Второй пациент с мозговым чипом нейротехнологической компании Neuralink по имени Алекс успешно освоил имплант. Он улучшил свои способности в видеоиграх и начал изучать программы проектирования для создания 3D-объектов, сообщила пресс-служба компании.
По ее данным, пациенту потребовалось менее пяти минут с момента подключения чипа к компьютеру, чтобы начать управлять курсором. Через несколько часов он смог превзойти максимальную скорость и точность, которых достигал благодаря другой вспомогательной технологии. После первой сессии Алекс стал пробовать самостоятельно играть в Counter-Strike 2. До получения мозгового импланта он играл в видеоигры, используя джойстик Quadstick, управляемый ртом. Такой способ управления позволял выполнить только одно действие за раз, теперь с помощью чипа пациент может одновременно перемещаться и прицеливаться в игре.
Neuralink также опубликовала видео, на котором персонаж игры, управляемый Алексом, перемещается по карте и прицеливается в противников.
«Просто бегать так приятно, потому что я могу смотреть из стороны в сторону, и мне не нужно двигать Quadstick влево и вправо...<...> Это безумие», – подчеркнул Алекс.
На второй день использования импланта пациент впервые воспользовался программой CAD Fusion 360 и смог разработать крепление для зарядного устройства Neuralink, которое позднее было напечатано на 3D-принтере и интегрировано в его систему. В свободное время Алекс продолжает использовать эту программу для воплощения своих идей.
5 августа стало известно, что Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту – человеку с травмой спинного мозга. Основатель компании Neuralink Илон Маск отмечал, что «все работает очень хорошо». В мае The Wall Street Journal писала, что компания получила соответствующее разрешение от властей США.
Первый чип под названием Telepathy был имплантирован в январе пациенту Ноланду Арбо, страдающему параличом нижних конечностей и лишенному способности двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. С помощью устройства он смог управлять цифровыми устройствами силой мысли. 20 марта Neuralink опубликовала видео, на котором он играл с помощью чипа в шахматы на ноутбуке, перемещая курсор без помощи рук. Через месяц после операции Арбо заметил, что имплант перестал работать. Проблема была связана с подвижностью мозга, поскольку лишь 15% вживленных нитей оставались на своих местах. В итоге компания внесла изменения в программное обеспечение, чтобы восстановить возможности чипа.