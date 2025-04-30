Чего добился Дональд Трамп за 100 дней президентства

Маск начал действовать резко и без оглядки на процедурные особенности и нормы, поэтому бывают курьезы. Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи поделился со своими подписчиками в Twitter феерической историей: Сотрудника Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уволили в рамках программы массовых сокращений. Позже суд предписал восстановить его в должности, но он сразу был отправлен в оплачиваемый отпуск. С тех пор он успел найти даже новую работу, но не может устроиться на нее, пока не уволился с госслужбы. А уволиться он не может, потому сотрудник отдела кадров тоже в оплачиваемом отпуске.