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Чего добился Дональд Трамп за 100 дней президентства

Он устроил перестройку по-американски, испугал леволиберальную общественность и мировые рынки, но не всем это понравилось
Роман Романов
Дональд Трамп объявил войну недружественной ему бюрократии в федеральном правительстве
Дональд Трамп объявил войну недружественной ему бюрократии в федеральном правительстве / Daniel Cole / Reuters

«Я выполнил больше, чем пообещал», – сказал Дональд Трамп в феврале 2018 г., когда шел еще первый его президентский срок (2017–2021 гг.). Трамп версии 2.0 значительно отличается от себя тогдашнего. На этот раз в Овальный кабинет пришел опытный государственный деятель с заранее укомплектованной командой и подготовленным планом преобразований. Первые 100 дней президентства, по 30 апреля, показали одну неизменную черту Трампа: он пытается осуществить то, о чем говорит.

Перестройка по-трамповски

Лейтмотивом во внутренней политике США при Трампе стала оптимизация федерального правительства. Оно подверглось атаке на трех направлениях: общественно-культурном, бюрократическом и финансовом.

Уже в своей инаугурационной речи 20 января Трамп объявил полномасштабную войну так называемой «воук-повестке» (woke culture от слова wake – «проснуться»; термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам расовой и соцсправедливости, а также полового равенства). «Отныне США будут признавать только два гендера – мужской и женский», – сказал Трамп, а затем подписал указ, направленный на «отмену всей правительственной цензуры и возвращения свободы слова в Америке».

С этого началась волна отказов правительственных ведомств от программ DEI (Diversity, equity, and inclusion – разнообразие, равенство, инклюзивность). Администрация установила, что все публичные инклюзивные программы финансово невыгодны и отягощают работу, а также представляют дополнительную нагрузку для американского налогоплательщика.

Не Трамп был инициатором или проповедником войны против «воук-культуры», но он обеспечил ее противникам поддержку сверху, которой они были практически лишены в годы правления демократов Барака Обамы (2009 –2017 гг.) и Джо Байдена (2021–2025 гг.). Поэтому на культурно-идеологическом направлении успехи у Трампа есть. Вслед за госведомствами большие корпорации и компании начали постепенно отказываться от «прогрессивных» практик.

Осознавая возможный отпор и сопротивление своим инициативам, Трамп использовал так называемую «стратегию затопления» (flooding the zone) для борьбы с оппозицией. Суть этого подхода проста: нужно принять так много решений, чтобы противники не могли опомниться и грамотно распределить свои ресурсы на их саботирование. «Затопление» происходило не только посредством издания новых документов (142 исполнительных указа с 20 января по 29 апреля против 220 за весь первый срок), но и создания практически постоянного информационного шума.

Одним из основным инструментов Трампа стали деньги. Он счел для себя возможным приостановку финансирования ненужных, по его мнению, программ. И хотя по закону президент не имеет права удерживать утвержденные конгрессом средства дольше 45 дней, Трамп и его юристы продолжают отстаивать законность своих действий в судах.

Президент против бюрократии

На поприще борьбы с бюрократией Трамп призвал миллиардера Илона Маска. Он стал координировать работу так называемого департамента правительственной эффективности (DOGE; по сути, это комиссия при президенте), изначальной целью которого было способствовать сокращению расходов федерального бюджета. Их самая знаменитая мишень – Агентство США по международному развитию (USAID).

20 января Трамп подписал указ о приостановке и пересмотре оказания иностранной помощи на 90 дней (истекли 20 апреля). За это время люди DOGE попытались закрыть большинство программ и значительно сократить персонал ведомства. Несмотря на сообщения некоторых СМИ о «ликвидации» и «закрытии», USAID все еще существует, но уже не как отдельное ведомство, а как структурная часть госдепартамента.

Согласно обзорному отчету по иностранной помощи, который администрация передала в конгресс в конце марта, приостановлена 5341 программа, работать продолжают 898 инициатив. При этом общая стоимость всех ныне активных программ USAID превышает $78 млрд, а приостановленных – $75,8 млрд.

Заморожена деятельность общественных радиокомпаний «Голос Америки» (VOA; считается в России иноагентом) и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL; считается иноагентом и признана нежелательной на территории России). Согласно открытым данным, большая часть сотрудников отправлена в оплачиваемый отпуск.

Кроме того, практически начат процесс упразднения министерства образования. Оно продолжит существовать формально, так как упразднить или создать ведомство может только конгресс.

Дональд Трамп объявил войну недружественной ему бюрократии в федеральном правительстве

Помимо заморозки средств администрация часто прибегает к централизованному увольнению госслужащих или их отправке в неоплачиваемый отпуск. По данным газеты The New York Times, с 20 января по 28 апреля из 3 млн сотрудников федправительства (согласно Pew Research Center) известно о 58 486 (не считая 76 100 согласившихся на увольнение с сохранением зарплаты до сентября). Согласно CNN, число именно уволенных достигает 121 000, а по данным Reuters – 260 000.

По данным некоммерческой организации Partnership for Public Service, весь цикл увольнения, восстановления и отправки в оплачиваемый отпуск сотрудников федправительства за последние 100 дней обошлась бюджету в $135 млрд. При этом, по данным сайта DOGE, Маск и его соратники сэкономили бюджету $160 млрд.

Маску пытались мешать суды. Например, окружной судья из Сан-Франциско предписал восстановить в должности 16 000 сотрудников из шести ведомств. Противники Трампа только начали праздновать победу, как в ситуацию вмешался Верховный суд США и приостановил решение нижестоящей инстанции.

Маск начал действовать резко и без оглядки на процедурные особенности и нормы, поэтому бывают курьезы. Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи поделился со своими подписчиками в Twitter феерической историей: Сотрудника Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уволили в рамках программы массовых сокращений. Позже суд предписал восстановить его в должности, но он сразу был отправлен в оплачиваемый отпуск. С тех пор он успел найти даже новую работу, но не может устроиться на нее, пока не уволился с госслужбы. А уволиться он не может, потому сотрудник отдела кадров тоже в оплачиваемом отпуске.

Процесс сокращения может дополнительно замедлиться после ухода Маска из администрации. По закону он может работать советником президента только 130 дней в год. Таким образом, к концу мая истекает срок его полномочий.

В отсутствие Маска, вероятно, именно руководители ведомств попытаются максимально сосредоточить в своих руках внутренние процессы. Глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и глава нацразведки Тулси Габбард, а также многие другие не хотят, чтобы процесс сокращения их ведомств курировали DOGE и Маск. Тот же Рубио готовит собственный план реформирования госдепартамента, включающий, предположительно, увольнение 15% персонала.

Залп из всех торговых орудий

Самым громким решением Трампа за 100 дней стало возобновление торговой войны с Китаем. Введение заградительных пошлин, даже учитывая существующие послабления на некоторую электронику (пошлина на эту продукцию составляет 20%, а не 145%), взбудоражило финансовые рынки и настроение американских граждан. По данным дружественного Трампу телеканала Fox News за вторую половину апреля, против тарифов высказались 58% опрошенных.

Трамп хочет оформить торговые отношения с Китаем в полноценный двусторонний документ – то, что почти удалось в январе 2020 г. при заключении первой фазы сделки, где помимо условий по закупкам были прописаны принципиально важные для американцев механизмы разрешения коммерческих споров.

Дональд Трамп объявил войну недружественной ему бюрократии в федеральном правительстве

Что касается аргументов по поводу желания Трампа уменьшить с помощью денег с пошлин дыру в бюджете, то это вряд ли возможно. Согласно CBS News, введение общего базового тарифа в 10% на весь импорт даст экономике $1,9 трлн в течение тех же 10 лет. В то же время продление условий налоговой реформы 2017 г., чего хочет Трамп, увеличит дефицит дополнительно еще почти на $4 трлн.

При этом Трамп планирует дополнительное смягчение налоговой нагрузки на бизнес, производства которого будут на территории США. Предположительно, это означает снижение корпоративного налога с 21% (согласно реформе 2017 г.) до 15%.

Пока что торговая война привела только к снижению поддержки его экономических решений – одного из двух основных факторов, способствовавших его победе в ноябре 2024 г. (второй – жесткие идеи в области миграции). Иначе говоря, Трамп почти 10 лет культивировал свой статус как гаранта экономического роста (хотя фактически у президента США нет прямых инструментов влияния на эту сферу), а теперь рискует его потерять.

Трамп-переговорщик

Наиболее амбициозным направлением внешнеполитической деятельности Трампа являются его попытки завершить два крупных конфликта: ближневосточный и украинский. Он также не оставляет надежд заключить новую сделку с Ираном. Не исключено, что он может разморозить диалог с Северной Кореей для того, чтобы начать процесс денуклеаризации полуострова.

Если брать пример украинского конфликта, то подход нынешней администрации от подхода экс-президента Джо Байдена (2021–2025 гг.) отличается, как минимум, готовностью напрямую обсуждать проблемные вопросы. И исходя из опыта российско-американских отношений последних трех лет, это значительный прогресс: две ядерные супердержавы не могут не контактировать друг с другом.

Важно, что есть риторика Трампа, а есть его реальные возможности реализовать оговоренное. Тут актуален пример Ирана. Трамп хочет сделку, и у него есть полномочия ее заключить. Но наученный горьким опытом СВПД (2015 г.), из которого тот же Трамп вышел в одностороннем порядке в 2018 г., Тегеран вряд ли готов снова довериться без гарантий ратификации гипотетического документа сенатом США. Для этого нужно 67 голосов, а у партии Трампа – 53 мандата (+ один голос вице-президента Джеймса Вэнса, но его можно использовать только в случае, если инициатива набирает 50/50).

Иначе говоря, ему придется искать поддержку у враждующих с ним демократов. Кроме того, нет никакой гарантии, что президент сможет обеспечить единогласную поддержку инициативы даже среди однопартийцев.

С похожим вызовом может столкнуться Трамп при желании ослабить или снять часть антироссийских санкций. Существует несколько документов, регулирующих санкционный режим в отношении России с 2014 г.: исполнительные указы № 13 660, 13 661, 13 662, 13 685, 13 694, 13 757 и 14 024. И ограничения, введенные на основе первых шести указов, Трамп не может отменить без консультаций с конгрессом. Это предписывает закон CAATSA 2017 г.

Дональд Трамп объявил войну недружественной ему бюрократии в федеральном правительстве

А вот санкции на основе указа № 14 024 (например, заморозка активов российского ЦБ) он может ослабить или вовсе снять в одностороннем порядке. Пока конгрессмены не распространят действие CAATSA и на указ № 14 024.

Нет гарантий, что Трамп сможет оперативно обеспечить поддержку своих инициатив большинством в конгрессе. Особенно это будет сложно после промежуточных выборов, которые должны состояться в ноябре 2026 г. Исторически в ходе промежуточных партия президента почти всегда теряет позиции в одной палате конгресса (чаще всего в палате представителей).

Помимо вышеперечисленного Трамп также решил продолжить курс на экономическое противостояние с Евросоюзом. Мюнхенская конференция по безопасности в феврале стала бенефисом Вэнса, который фактически заявил о пересмотре важности евроатлантической интеграции для США.

Стремление принудить объединение к переформатированию торговых отношений и увеличению трат большинства членов ЕС (входящих в НАТО) на оборону – все это будет определять политику Трампа на этом направлении в ближайшие годы. Обама и Байден пытались выстроить отношения с Европой похожим образом, но риторика была в разы мягче.

Зачем это вспоминать?

100 дней президентства – искусственный рубеж для подведения даже не промежуточных итогов работы администрации, а оценки начала ее деятельности. И обычно в этот день внимание экспертов и журналистов сосредоточено на динамике президентского рейтинга, количества утвержденных членов кабинета и возможных законотворческих достижений.

Избрав стратегию «затопления», Трамп не только дезориентировал своих соперников, но и «размыл» собственные ресурсы, необходимые на их реализацию. Важные инициативы для его внутриполитической повестки, а именно – продление налоговых льгот, совмещенное с ослаблением регуляций в энергетическом секторе – пока застряли в конгрессе.

Трамп начал второй срок очень активно. Ожидать полномасштабных достижений за такой короткий промежуток, учитывая масштабы обещаний, было бы опрометчиво. То есть актуально долгосрочное планирование. Склонна ли нынешняя администрация к такому планированию – вопрос открытый.

Миграционная политика

Избирательная кампания Трампа эксплуатировала миграционную политику. Большинство американцев выступает за ее ужесточение. Например, большинство против депортаций без соблюдения процессуальных особенностей по типу соответствующего решения суда. А такие случаи были и очень активно освещаются в СМИ. По данным последнего совместного опроса агентства Associated Press и Центра общественных исследований NORC, 50% считают действия Трампа по депортации нелегалов либо недостаточными, либо приемлемыми, а 48% – чрезмерными. Похожий опрос Fox News показывает, что 55% поддерживают его политику по обеспечению безопасности южной границы. При этом депортации поддерживают 45%, а против них выступают 49%.

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