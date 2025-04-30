Чего добился Дональд Трамп за 100 дней президентства

Чего добился Дональд Трамп за 100 дней президентстваОн устроил перестройку по-американски, испугал леволиберальную общественность и мировые рынки, но не всем это понравилось
«Я выполнил больше, чем пообещал», – сказал Дональд Трамп в феврале 2018 г., когда шел еще первый его президентский срок (2017–2021 гг.). Трамп версии 2.0 значительно отличается от себя тогдашнего. На этот раз в Овальный кабинет пришел опытный государственный деятель с заранее укомплектованной командой и подготовленным планом преобразований. Первые 100 дней президентства, по 30 апреля, показали одну неизменную черту Трампа: он пытается осуществить то, о чем говорит.
Перестройка по-трамповски
Лейтмотивом во внутренней политике США при Трампе стала оптимизация федерального правительства. Оно подверглось атаке на трех направлениях: общественно-культурном, бюрократическом и финансовом.
Уже в своей инаугурационной речи 20 января Трамп объявил полномасштабную войну так называемой «воук-повестке» (woke culture от слова wake – «проснуться»; термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам расовой и соцсправедливости, а также полового равенства). «Отныне США будут признавать только два гендера – мужской и женский», – сказал Трамп, а затем подписал указ, направленный на «отмену всей правительственной цензуры и возвращения свободы слова в Америке».
С этого началась волна отказов правительственных ведомств от программ DEI (Diversity, equity, and inclusion – разнообразие, равенство, инклюзивность). Администрация установила, что все публичные инклюзивные программы финансово невыгодны и отягощают работу, а также представляют дополнительную нагрузку для американского налогоплательщика.
Не Трамп был инициатором или проповедником войны против «воук-культуры», но он обеспечил ее противникам поддержку сверху, которой они были практически лишены в годы правления демократов Барака Обамы (2009 –2017 гг.) и Джо Байдена (2021–2025 гг.). Поэтому на культурно-идеологическом направлении успехи у Трампа есть. Вслед за госведомствами большие корпорации и компании начали постепенно отказываться от «прогрессивных» практик.
Осознавая возможный отпор и сопротивление своим инициативам, Трамп использовал так называемую «стратегию затопления» (flooding the zone) для борьбы с оппозицией. Суть этого подхода проста: нужно принять так много решений, чтобы противники не могли опомниться и грамотно распределить свои ресурсы на их саботирование. «Затопление» происходило не только посредством издания новых документов (142 исполнительных указа с 20 января по 29 апреля против 220 за весь первый срок), но и создания практически постоянного информационного шума.
Одним из основным инструментов Трампа стали деньги. Он счел для себя возможным приостановку финансирования ненужных, по его мнению, программ. И хотя по закону президент не имеет права удерживать утвержденные конгрессом средства дольше 45 дней, Трамп и его юристы продолжают отстаивать законность своих действий в судах.
Президент против бюрократии
На поприще борьбы с бюрократией Трамп призвал миллиардера Илона Маска. Он стал координировать работу так называемого департамента правительственной эффективности (DOGE; по сути, это комиссия при президенте), изначальной целью которого было способствовать сокращению расходов федерального бюджета. Их самая знаменитая мишень – Агентство США по международному развитию (USAID).
20 января Трамп подписал указ о приостановке и пересмотре оказания иностранной помощи на 90 дней (истекли 20 апреля). За это время люди DOGE попытались закрыть большинство программ и значительно сократить персонал ведомства. Несмотря на сообщения некоторых СМИ о «ликвидации» и «закрытии», USAID все еще существует, но уже не как отдельное ведомство, а как структурная часть госдепартамента.
Согласно обзорному отчету по иностранной помощи, который администрация передала в конгресс в конце марта, приостановлена 5341 программа, работать продолжают 898 инициатив. При этом общая стоимость всех ныне активных программ USAID превышает $78 млрд, а приостановленных – $75,8 млрд.
Заморожена деятельность общественных радиокомпаний «Голос Америки» (VOA; считается в России иноагентом) и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL; считается иноагентом и признана нежелательной на территории России). Согласно открытым данным, большая часть сотрудников отправлена в оплачиваемый отпуск.
Кроме того, практически начат процесс упразднения министерства образования. Оно продолжит существовать формально, так как упразднить или создать ведомство может только конгресс.
Помимо заморозки средств администрация часто прибегает к централизованному увольнению госслужащих или их отправке в неоплачиваемый отпуск. По данным газеты The New York Times, с 20 января по 28 апреля из 3 млн сотрудников федправительства (согласно Pew Research Center) известно о 58 486 (не считая 76 100 согласившихся на увольнение с сохранением зарплаты до сентября). Согласно CNN, число именно уволенных достигает 121 000, а по данным Reuters – 260 000.
По данным некоммерческой организации Partnership for Public Service, весь цикл увольнения, восстановления и отправки в оплачиваемый отпуск сотрудников федправительства за последние 100 дней обошлась бюджету в $135 млрд. При этом, по данным сайта DOGE, Маск и его соратники сэкономили бюджету $160 млрд.
Маску пытались мешать суды. Например, окружной судья из Сан-Франциско предписал восстановить в должности 16 000 сотрудников из шести ведомств. Противники Трампа только начали праздновать победу, как в ситуацию вмешался Верховный суд США и приостановил решение нижестоящей инстанции.
Маск начал действовать резко и без оглядки на процедурные особенности и нормы, поэтому бывают курьезы. Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи поделился со своими подписчиками в Twitter феерической историей: Сотрудника Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уволили в рамках программы массовых сокращений. Позже суд предписал восстановить его в должности, но он сразу был отправлен в оплачиваемый отпуск. С тех пор он успел найти даже новую работу, но не может устроиться на нее, пока не уволился с госслужбы. А уволиться он не может, потому сотрудник отдела кадров тоже в оплачиваемом отпуске.
Процесс сокращения может дополнительно замедлиться после ухода Маска из администрации. По закону он может работать советником президента только 130 дней в год. Таким образом, к концу мая истекает срок его полномочий.
В отсутствие Маска, вероятно, именно руководители ведомств попытаются максимально сосредоточить в своих руках внутренние процессы. Глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и глава нацразведки Тулси Габбард, а также многие другие не хотят, чтобы процесс сокращения их ведомств курировали DOGE и Маск. Тот же Рубио готовит собственный план реформирования госдепартамента, включающий, предположительно, увольнение 15% персонала.
Залп из всех торговых орудий
Самым громким решением Трампа за 100 дней стало возобновление торговой войны с Китаем. Введение заградительных пошлин, даже учитывая существующие послабления на некоторую электронику (пошлина на эту продукцию составляет 20%, а не 145%), взбудоражило финансовые рынки и настроение американских граждан. По данным дружественного Трампу телеканала Fox News за вторую половину апреля, против тарифов высказались 58% опрошенных.
Трамп хочет оформить торговые отношения с Китаем в полноценный двусторонний документ – то, что почти удалось в январе 2020 г. при заключении первой фазы сделки, где помимо условий по закупкам были прописаны принципиально важные для американцев механизмы разрешения коммерческих споров.
Что касается аргументов по поводу желания Трампа уменьшить с помощью денег с пошлин дыру в бюджете, то это вряд ли возможно. Согласно CBS News, введение общего базового тарифа в 10% на весь импорт даст экономике $1,9 трлн в течение тех же 10 лет. В то же время продление условий налоговой реформы 2017 г., чего хочет Трамп, увеличит дефицит дополнительно еще почти на $4 трлн.
При этом Трамп планирует дополнительное смягчение налоговой нагрузки на бизнес, производства которого будут на территории США. Предположительно, это означает снижение корпоративного налога с 21% (согласно реформе 2017 г.) до 15%.
Пока что торговая война привела только к снижению поддержки его экономических решений – одного из двух основных факторов, способствовавших его победе в ноябре 2024 г. (второй – жесткие идеи в области миграции). Иначе говоря, Трамп почти 10 лет культивировал свой статус как гаранта экономического роста (хотя фактически у президента США нет прямых инструментов влияния на эту сферу), а теперь рискует его потерять.
Трамп-переговорщик
Наиболее амбициозным направлением внешнеполитической деятельности Трампа являются его попытки завершить два крупных конфликта: ближневосточный и украинский. Он также не оставляет надежд заключить новую сделку с Ираном. Не исключено, что он может разморозить диалог с Северной Кореей для того, чтобы начать процесс денуклеаризации полуострова.
Если брать пример украинского конфликта, то подход нынешней администрации от подхода экс-президента Джо Байдена (2021–2025 гг.) отличается, как минимум, готовностью напрямую обсуждать проблемные вопросы. И исходя из опыта российско-американских отношений последних трех лет, это значительный прогресс: две ядерные супердержавы не могут не контактировать друг с другом.
Важно, что есть риторика Трампа, а есть его реальные возможности реализовать оговоренное. Тут актуален пример Ирана. Трамп хочет сделку, и у него есть полномочия ее заключить. Но наученный горьким опытом СВПД (2015 г.), из которого тот же Трамп вышел в одностороннем порядке в 2018 г., Тегеран вряд ли готов снова довериться без гарантий ратификации гипотетического документа сенатом США. Для этого нужно 67 голосов, а у партии Трампа – 53 мандата (+ один голос вице-президента Джеймса Вэнса, но его можно использовать только в случае, если инициатива набирает 50/50).
Иначе говоря, ему придется искать поддержку у враждующих с ним демократов. Кроме того, нет никакой гарантии, что президент сможет обеспечить единогласную поддержку инициативы даже среди однопартийцев.
С похожим вызовом может столкнуться Трамп при желании ослабить или снять часть антироссийских санкций. Существует несколько документов, регулирующих санкционный режим в отношении России с 2014 г.: исполнительные указы № 13 660, 13 661, 13 662, 13 685, 13 694, 13 757 и 14 024. И ограничения, введенные на основе первых шести указов, Трамп не может отменить без консультаций с конгрессом. Это предписывает закон CAATSA 2017 г.
А вот санкции на основе указа № 14 024 (например, заморозка активов российского ЦБ) он может ослабить или вовсе снять в одностороннем порядке. Пока конгрессмены не распространят действие CAATSA и на указ № 14 024.
Нет гарантий, что Трамп сможет оперативно обеспечить поддержку своих инициатив большинством в конгрессе. Особенно это будет сложно после промежуточных выборов, которые должны состояться в ноябре 2026 г. Исторически в ходе промежуточных партия президента почти всегда теряет позиции в одной палате конгресса (чаще всего в палате представителей).
Помимо вышеперечисленного Трамп также решил продолжить курс на экономическое противостояние с Евросоюзом. Мюнхенская конференция по безопасности в феврале стала бенефисом Вэнса, который фактически заявил о пересмотре важности евроатлантической интеграции для США.
Стремление принудить объединение к переформатированию торговых отношений и увеличению трат большинства членов ЕС (входящих в НАТО) на оборону – все это будет определять политику Трампа на этом направлении в ближайшие годы. Обама и Байден пытались выстроить отношения с Европой похожим образом, но риторика была в разы мягче.
Зачем это вспоминать?
100 дней президентства – искусственный рубеж для подведения даже не промежуточных итогов работы администрации, а оценки начала ее деятельности. И обычно в этот день внимание экспертов и журналистов сосредоточено на динамике президентского рейтинга, количества утвержденных членов кабинета и возможных законотворческих достижений.
Избрав стратегию «затопления», Трамп не только дезориентировал своих соперников, но и «размыл» собственные ресурсы, необходимые на их реализацию. Важные инициативы для его внутриполитической повестки, а именно – продление налоговых льгот, совмещенное с ослаблением регуляций в энергетическом секторе – пока застряли в конгрессе.
Трамп начал второй срок очень активно. Ожидать полномасштабных достижений за такой короткий промежуток, учитывая масштабы обещаний, было бы опрометчиво. То есть актуально долгосрочное планирование. Склонна ли нынешняя администрация к такому планированию – вопрос открытый.
Миграционная политика
Избирательная кампания Трампа эксплуатировала миграционную политику. Большинство американцев выступает за ее ужесточение. Например, большинство против депортаций без соблюдения процессуальных особенностей по типу соответствующего решения суда. А такие случаи были и очень активно освещаются в СМИ. По данным последнего совместного опроса агентства Associated Press и Центра общественных исследований NORC, 50% считают действия Трампа по депортации нелегалов либо недостаточными, либо приемлемыми, а 48% – чрезмерными. Похожий опрос Fox News показывает, что 55% поддерживают его политику по обеспечению безопасности южной границы. При этом депортации поддерживают 45%, а против них выступают 49%.