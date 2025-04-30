Можно ли купить Гренландию?

В конце прошлого года Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. В марте он обратился к жителям острова с предложением присоединиться к США. Почему Гренландия так нужна Трампу и США? А хочет ли сама Гренландия куда-то переходить? Как юридически это возможно?