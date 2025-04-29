Что пишут зарубежные СМИ о первых 100 днях Трампа

Что пишут зарубежные СМИ о первых 100 днях ТрампаПобочные эффекты торговой войны, продолжение конфликта на Украине и падение рейтингов президента
Дональд Трамп 29 апреля отпразднует первые 100 дней своего второго срока на посту президента США. В этот день он проведет митинг в штате Мичиган, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Первые 100 дней президентства Трампа были ознаменованы рядом серьезных изменений в политике США. Кроме того, американский лидер не раз заявлял, что ему удастся прекратить конфликт между Россией и Украиной именно в этот временной промежуток.
Что пишут зарубежные СМИ в юбилейный для президента США день – в материале «Ведомостей».
Обозреватель Джим Джерати: «Традиционно внешняя политика – это вопрос второстепенной важности, но Трамп часто и громко обещал, что закончит войну на Украине за 24 часа, а затем на прошлой неделе он сказал журналу Time, что сказал это «в шутку». Неужели у нас всех проблемы с чувством юмора? Мы что-то упустили?»
Обозреватель Джейсон Уиллик: «Надо отдать Трампу должное в дипломатическом плане: после своего избрания он помог добиться освобождения заложников из Израиля и "Хамаса" (хотя эта война тоже продолжается). И я бы все равно поставил на то, что в ближайшие год-два при поддержке Трампа будет заключено российско-украинское соглашение. Но его позиция по российско-украинскому вопросу, безусловно, является одним из самых преувеличенных обещаний его предвыборной кампании».
«Вторые президентские сроки редко бывают успешными, и, судя по первым 100 дням правления Дональда Трампа, его второй срок не станет исключением. Президенту нужна серьезная перезагрузка, если он хочет спасти свои последние годы от экономических и внешнеполитических потрясений, которые он спровоцировал. Нельзя отрицать его энергичность и амбиции. Господин Трамп продвигается вперед по нескольким направлениям и добился определенных успехов. Расширение производства энергии в США идет хорошо и очень необходимо после того, как [Джо] Байден объявил войну ископаемому топливу. Он быстро урегулировал кризис на границе. <…>
Что касается других приоритетов, то их реализация не соответствует обещаниям. Это, по-видимому, относится и к DOGE, которую мы поддерживали, но она была настолько хаотичной, что неясно, чего она добилась. Легкие цели, такие как USAID, приносят символические победы, но не приводят к фундаментальным изменениям в [темпе] роста государственного аппарата. <…>
Главная причина для тревоги – его одностороннее стремление к миру на Украине. До этих выходных он едва ли сказал хоть одно обескураживающее слово о [президенте РФ] Владимире Путине, одновременно принуждая Украину пойти на уступки».
«Дональд Трамп подписал 142 указа за первые 100 дней своего президентства <...>. Для сравнения: Джо Байден за четыре года на посту президента подписал 162 указа. Но что вообще такое распоряжение правительства? Это письменные распоряжения, выдаваемые президентом федеральному правительству, которые, что важно, не требуют одобрения конгресса. Многие указы Трампа отменили политику, проводимую при Байдене, в том числе приостановили оказание иностранной помощи. Другие указы были направлены на борьбу с дискриминацией по признаку расы и пола, например, путем отмены программ многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в федеральном правительстве и запрета трансгендерным новобранцам служить в армии.
Иммиграция и безопасность на границе, вопрос, по которому Трамп активно проводил кампанию, также были освещены. Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, вызванное нелегальной миграцией, и распорядился, чтобы официальные лица отказали в праве на гражданство детям мигрантов, находящихся в США нелегально или по временным визам. Он даже принял меры против бумажных соломинок. Использование Трампом исполнительных указов – как срочных, так и масштабных – имеет силу закона, но их легче отменить. Некоторые из них оспариваются в суде».
«Дональд Трамп думает, что он управляет миром. Его амбиции безграничны. Но они также отдают опасным высокомерием и поднимают серьезный вопрос: к чему придет планета под руководством этого хаотичного и мстительного президента? <...> Президент пытается осуществить масштабную одновременную трансформацию жизни в США и в глобальных политических и экономических системах под руководством Америки, которые закрепили лидерство Вашингтона после Второй мировой войны.
Он, бесспорно, самая заметная мировая фигура за 100 бурных дней с тех пор, как он вернулся в Овальный кабинет. Никто не знает, что он сделает дальше – ни союзники США, ни их враги. И в эту перевернувшую все с ног на голову эпоху внешней политики MAGA иногда трудно понять, кто есть кто. От Москвы до Нью-Дели и от Газы до Рима – Трамп приложил руку к каждому геополитическому пирогу. Многие иностранцы могут быть возмущены президентом. Но они не могут игнорировать его. Это, должно быть, особенно приятно главнокомандующему, чья жизнь была посвящена стремлению к известности».
«Хаотичные первые месяцы правления Трампа привели США к потрясениям, пошатнув основы финансовой системы и вызвав опасения, что человек, который обещал привести страну к процветанию в «золотой век», вместо этого ведет ее к экономической пропасти. Вера американцев в то, что Трамп сможет управлять экономикой, ослабевает, и большинство из них теперь говорят, что его изменения в политической и экономической системах страны зашли «слишком далеко». Торговая война президента проверяет на прочность мировые рынки и бизнес. А среди его союзников растет обеспокоенность тем, что Трамп растрачивает свой политический мандат, проводя политику, которая почти наверняка приведет к еще большему росту цен».
«С момента своей инаугурации он [Трамп] стремительно продвигался к реализации радикальной программы: поручил самому богатому человеку в мире "расправиться" с правительством США, пообещал стать посредником в мирных переговорах от Украины до Израиля и разрушил давние торговые союзы, чтобы изменить крупнейшую экономику мира. Беспорядки, вызванные самым влиятельным политиком на планете, ошеломили рынки и потрясли одну из крупнейших бюрократических систем в мире.
В то время как для президентов характерно снижение рейтинга одобрения в первые месяцы пребывания в должности, у Трампа этот спад был необычайно резким. На 100-й день после инаугурации он был менее популярен, чем любой другой президент с момента начала проведения опросов об одобрении, за исключением самого себя в первый срок. Последние опросы также показывают, что люди не одобряют его подход к таким вопросам, как экономика, торговля и иммиграция, – сферам, которые многие считали ключевыми для его победы на выборах в ноябре».
«Дональд Трамп достиг 100-го дня своего пребывания в должности – важной вехи, по которой оцениваются все президенты со времен Рузвельта, и доллар уже получил серьезную оценку. Индекс доллара DXY по отношению к корзине валют других развитых стран упал почти на 10%. Это своего рода рекорд за пять десятилетий с тех пор, как Ричард Никсон отвязал доллар от золота в 1971 г. Трамп 2.0 теперь стал зеркальным отражением первых 100 дней Рональда Рейгана, когда индекс вырос на 10%».
«Законопослушные мигранты отправляются в зарубежные тюрьмы. Широкомасштабные тарифы, разрушающие мировые рынки. Студенты задерживаются за протесты. Помилованные бунтовщики. Десятки тысяч федеральных служащих уволены. Верховный суд проигнорирован. <...> Накануне своей инаугурации Трамп пообещал «самые необычные первые 100 дней президентства за всю историю Америки», и за этим последовал вихрь радикальных мер и действий, которые изменили федеральное правительство и роль США в мире. <...>
Первые 100 дней правления Трампа были в значительной степени направлены на то, чтобы заявить о себе, и они достигли этой цели. Но очевидно, что в течение этого периода были последствия, связанные с исполнительными указами, разработкой политики и сокращением бюджета, которые могут выйти из-под контроля президента. Последствия проявятся в жизни американцев и жителей других стран в ближайшие 1300 дней».