Что пишут зарубежные СМИ о первых 100 днях Трампа

Он, бесспорно, самая заметная мировая фигура за 100 бурных дней с тех пор, как он вернулся в Овальный кабинет. Никто не знает, что он сделает дальше – ни союзники США, ни их враги. И в эту перевернувшую все с ног на голову эпоху внешней политики MAGA иногда трудно понять, кто есть кто. От Москвы до Нью-Дели и от Газы до Рима – Трамп приложил руку к каждому геополитическому пирогу. Многие иностранцы могут быть возмущены президентом. Но они не могут игнорировать его. Это, должно быть, особенно приятно главнокомандующему, чья жизнь была посвящена стремлению к известности».