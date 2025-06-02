Каковы результаты революции Илона Маска

Но если опять вернуться к общей картине, то из 28 ведомств Маск сумел осуществить существенные сокращения (выше 15%) только в шести. При этом пока до конца не ясно, окончательные это цифры или нет. Ведь многие решения администрации Трампа до сих пор оспариваются в судах. По данным NBC News, цель по сокращению персонала федерального правительства с начала работы администрации варьировалась в диапазоне от 5 до 10%. Согласно открытой информации на сайтах ведомств и онлайн-агрегаторов на середину мая было уволено 58 566 человек и еще 76 290 согласились уйти в оплачиваемый отпуск с сохранением зарплаты до сентября. То есть, по самым приблизительным данным, Маску и Трампу удалось сократить 134 856 человек – 4,5% из 3 млн сотрудников структур федерального правительства (согласно Pew Research Center). При этом есть шанс, что в итоге уволенных окажется меньше, так как часть из них может быть восстановлена в должности по решению суда или переведена на другую работу в правительстве. Разумеется, итоговая ситуация может быть и обратной, но достижение цели в 10% в краткосрочной перспективе кажется маловероятным.