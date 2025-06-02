Каковы результаты революции Илона Маска

Каковы результаты революции Илона МаскаЕго официальный тандем с Дональдом Трампом прекратил существование
Практически сразу после решения миллиардера Илона Маска в июле 2024 г. поддержать кандидатуру действующего президента США Дональда Трампа на выборах часть американского общества, включая СМИ и политиков, начала обсуждать, кто кого контролирует. После победы Трампа в ноябре того же года и возвращения в Белый дом 20 января 2025 г. его противники наконец определились: Маск вертит Трампом как куклой. Статьи в серьезных изданиях, обложки известных журналов, карикатуры, миниатюры в развлекательных шоу, мемы – все это становилось полем для экспериментов, на котором каждый старался переплюнуть всех в более искусном или смешном изображении Маска-кукловода.
Каждый американец видел в Маске что-то свое. Для одних это серый кардинал, представляющий интересы частного сектора. Для других – борец с бюрократией. Третьи и вовсе видели в нем сумасшедшего фанатика. Но значение личности оценивается по результатам его деятельности. В течение более чем четырех месяцев Маск пытался осуществить революцию в американском госуправлении, но достиг, мягко говоря, скромных результатов, столкнувшись с сопротивлением не только противников, но и некоторых союзников.
Но с начала его работы в администрации прошло 130 дней, а значит, в этом году он больше не может официально занимать должность советника президента. В финале президент провел со своим советником пресс-конференцию и вручил ему символический ключ от Белого дома.
Кухонный департамент
Брендом Маска внутри администрации стал «департамент» правительственной эффективности (DOGE). Именно этому органу был вверен процесс планирования и в некоторых случаях – реализации стратегии по сокращению федерального правительства. Изначально предполагалось, что к 4 июля 2026 г. (к 250-летию США) Маск представит полноценный план сокращения расходов на $2 трлн. Сам Маск практически сразу отказался от этой идеи, но все же реальные сторонники сбалансированного бюджета возлагали на него огромные надежды.
В DOGE набирали сравнительно молодых специалистов, преимущественно не имевших опыта госслужбы. И тут все понятно: лояльная команда, которая должна бороться с гидрой «бесконтрольных государственных расходов», не может быть с ней связана. Видеоролики, на которых масковцы заходят в кабинеты к «злостным бюрократам» и отключают им компьютеры, стали неотъемлемой частью бренда команды DOGE. Тем не менее формально возглавить этот коллектив поручили госслужащему с опытом. Исполняющей обязанности администратора DOGE является Эми Глисон – в прошлом медсестра, ставшая технопредпринимателем. Ярая сторонница телемедицины, она была сооснователем компании Care Sync. В период с 2014 по 2018 г. работала вице-президентом Cure JM Foundation. А вот с 2018 по 2021 г. она служила в администрации Трампа, в Службе цифровых технологий США (USDS). Кстати, именно этот орган и преобразовали в DOGE.
Вначале действительно казалось, что Маск буквально перемалывает бюрократическую машину. Ведущие издания и телеканалы били тревогу. Американские и международные СМИ обвиняли его в насаждении тирании и автократии. «Илон Маск заставляет нервничать даже республиканцев...» – говорилось в одной из колонок газеты The Hill. «Илон Маск сейчас управляет Соединенными Штатами, а не Дональд Трамп», – подхватывал заголовок британский The Guardian. Не отстали и журналисты агентства Associated Press (AP): «Борьба Трампа и Маска с правительством пошатнула основы американской демократии».
Хайп, окружающий деятельность потенциального колонизатора Марса, не могли обойти и политики. Представители демократической партии сделали Маска главным пугалом своей агитационной кампании. Критика DOGE, а также всего и вся, связанного с его деятельностью, была практически единственной темой, которая способствовала единству левого и умеренного крыльев партии, разошедшихся в стороны после разгромного поражения в ноябре. Cенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала недопустимым участие Маска в работа правительства.
Аргумент был прост: никто Маска не выбирал. Обоснованным это утверждение назвать трудно (так как часть избирателей, голосовавших за Трампа, выступали в том числе и за радикальное реформирование госуправления), но другие демократы с удовольствием его подхватили. Конгрессвумен Александрия Окаси-Кортес вместе с сенатором Берни Сандерсом (официально независимый, но голосует с демократами) даже отправились в турне по стране и посетили несколько крупных антитрамповских и антимасковских протестов.
Хотя паника в СМИ и среди политиков казалась немного преувеличенной, новости о действиях Маска и DOGE создавали впечатление крупной коренной реформы федерального правительства. Например, в начале февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что сотрудники американских спецслужб, включая ЦРУ, Агентство по нацбезопасности (АНБ), департамент директора нацразведки (ODNI) и ФБР, получили письма с предложением уволиться по собственному желанию. Несмотря на отсутствие деталей письма, NPR и Reuters удалось выяснить, что уведомления им приходили с пометкой Fork in the Road («развилка на дороге»). По данным источников NPR, внутрь нее был зашит код, отслеживающий повторную отправку письма получателем, что якобы служит гарантией от утечек. Примечательно, что такая же практика применялась при увольнении сотрудников бывшего Twitter (с 2023 г. – X) после приобретения сети Маском.
Миллиардер также обратил свой взор на казавшиеся долгие годы неприкасаемыми инструментами мягкой силы США Агентство США по международному развитию (USAID), а также американские общественные радиокомпании «Голос Америки» (VOA; считается в России иноагентом) и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL; считается иноагентом и признана нежелательной на территории России).
В ночь на 1 февраля сотрудники DOGE пытались проникнуть в штаб USAID, получить доступ к его закрытым помещениям и к системе безопасности. Этому воспротивился один из руководителей профильного отдела USAID, за что он в итоге был на время отстранен от работы. Источники CNN сообщили, что людям Маска все-таки удалось получить доступ к интересующим их материалам. Схема привычная: письмо на почту с предложением уйти добровольно с сохранением зарплаты до сентября или остаться без гарантий сохранения рабочего места. Объясняя свою мотивацию, Маск был прост. «USAID – это преступная организация. Пришло время ей умереть», – написал он на своей странице в X.
Миллиардер был меньше вовлечен в заморозку деятельности VOA, но также призывал к закрытию компании.
Все вышеперечисленное бросилось в глаза. При этом было много мелких, но не менее важных деталей, на которые Маск повлиял. Например, он был одной из важнейших движущих сил борьбы с DEI (Diversity, equity, and inclusion – разнообразие, равенство, инклюзивность) и с «воук-культурой» в целом (woke culture от слова wake – «проснуться»; термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам расовой и соцсправедливости, а также полового равенства).
Не Трамп и не Маск были инициаторами войны против «воук-культуры», но они обеспечили ее противникам поддержку сверху, которой те были практически лишены в годы правления демократов Барака Обамы (2009–2017) и Джо Байдена (2021–2025). Поэтому на культурно-идеологическом направлении успехи у Трампа есть. Вслед за госведомствами большие корпорации и компании начали постепенно отказываться от «прогрессивных» практик.
Выхлоп DOGE
И несмотря на зажигательный выход на политическую сцену, фактические результаты деятельности Маска и DOGE, достигнутые за 130 дней, сложно назвать иначе, как очень скромным началом большого и почти нереализуемого процесса. Сторонники Маска, да и он сам, не учли одного: DOGE никакой не департамент и никогда им не был. По своей структуре это обычная консультационная комиссия при президенте США. А департаменты и прочие ведомства федерального уровня могут быть созданы или распущены только по решению конгресса. По этой же причине DOGE не мог и не может официально упразднить ни один госорган.
Для начала обратимся к общим цифрам. Основной таргет по сокращению расходов постепенно снижался с изначально обещанных $2 трлн до $150 млрд. 1 июня на официальном сайте DOGE указано, что приблизительная экономия средств в результате деятельности организации составит $175 млрд. Такая сумма складывается при учете продажи активов, расторжении контрактов/аренды, отмены платежей, грантов, изменений в программах и сокращения персонала. Получается, что на одного налогоплательщика сэкономлено чуть больше $1000.
И с одной стороны, в условиях американской политической системы с ее многочисленными юридическими процессуальными тонкостями этот результат кажется ощутимым. В то же самое время стоит учитывать, что на сайте DOGE много раз находили ошибки в расчетах. Подтверждалась только часть сэкономленной суммы. Например, к 21 февраля DOGE заявил о 1100 разорванных контрактах и что экономия из-за этого составила $7 млрд. По расчетам газеты The Wall Street Journal, она не превышала $2,6 млрд. Подчеркивалось, что больше всего урезались бюджеты ведомств, «отвечавших за исследования», например министерства образования и здравоохранения. И в целом контракты, связанные с исследованиями, климатической повесткой, были одной из самых частых мишеней DOGE.
Кроме того, по данным апрельского исследования некоммерческой организации Partnership for public service, только сокращения госслужащих, включающие увольнение, отправку в оплачиваемый отпуск и обратный наем в период с 20 января по конец апреля обойдутся американскому бюджету в 2025 г. в дополнительные $135 млрд. То есть на практике, с учетом этих расходов, даже при самых щедрых предположениях итоговая сумма реально сэкономленных средств может составить $40 млрд.
Взять то же USAID. Оно продолжает действовать, но в структуре госдепартамента. Сокращения коснулись 12 из 13 основных общих программ ведомства. Исключение представляет Корпорация США по финансированию международного развития (USIDFС, или DFC), бюджет которой увеличился почти до $3,8 млрд против $1 млрд в 2025 финансовом году. Согласно обзорному отчету по иностранной помощи, который администрация передала в конгресс в конце марта, по линии USAID приостановлена 5341 программа, работать продолжают 898 инициатив. При этом общая стоимость всех ныне активных программ USAID превышает $78 млрд, а приостановленных – $75,8 млрд.
Но если опять вернуться к общей картине, то из 28 ведомств Маск сумел осуществить существенные сокращения (выше 15%) только в шести. При этом пока до конца не ясно, окончательные это цифры или нет. Ведь многие решения администрации Трампа до сих пор оспариваются в судах. По данным NBC News, цель по сокращению персонала федерального правительства с начала работы администрации варьировалась в диапазоне от 5 до 10%. Согласно открытой информации на сайтах ведомств и онлайн-агрегаторов на середину мая было уволено 58 566 человек и еще 76 290 согласились уйти в оплачиваемый отпуск с сохранением зарплаты до сентября. То есть, по самым приблизительным данным, Маску и Трампу удалось сократить 134 856 человек – 4,5% из 3 млн сотрудников структур федерального правительства (согласно Pew Research Center). При этом есть шанс, что в итоге уволенных окажется меньше, так как часть из них может быть восстановлена в должности по решению суда или переведена на другую работу в правительстве. Разумеется, итоговая ситуация может быть и обратной, но достижение цели в 10% в краткосрочной перспективе кажется маловероятным.
И все бы ничего. Эти результаты можно было бы подать публике как промежуточные или даже как «скромное, но бодрое начало». Но Трамп настаивает на принятии «Большого прекрасного законопроекта», основной частью которого является продление его налоговой реформы 2017–2018 гг. По данным Moody’s, продление всех пунктов документа увеличит дефицит на $4 трлн в течение десятилетия.
Иначе говоря, сокращения Маска – часть системы: если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Сам Маск в своем последнем интервью телеканалу CBS News заявил: «Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета... и подрывает работу, которую выполняет команда DOGE. Он [закон] может быть либо большим, либо прекрасным. Но не все вместе», – сказал Маск.
Что будет дальше
Трамп и Маск обещают, что после ухода последнего из администрации он назло всем останется не просто советником президента, но и другом, а работа DOGE станет еще более эффективной. «Команда DOGE со временем будет становиться только сильнее. Влияние DOGE будет только усиливаться. Я бы хотел, чтобы это стало чем-то вроде буддизма. Это как образ жизни. Так что это пронизывает все правительство», – сказал Маск. При этом источники телеканала ABC News сообщили, что вместе с ним уходят и несколько старших сотрудников DOGE, отвечавших за правовое обеспечение деятельности комиссии и ежедневное планирование.
Кроме того, в ночь на 1 июня Трамп в своей соцсети Truth Social отозвал кандидатуру американского миллиардера и одного из приятелей Маска Джареда Айзекмана на пост главы НАСА. Белый дом и сам президент не объяснили причину такого решения. По данным Reuters, именно Маск изначально рекомендовал Айзекмана на этот пост. То есть сторонники Маска не только покидают DOGE, но и могут сократить свое присутствие в администрации в целом.
Не в пользу DOGE говорят и тренды на дальнейшую реструктуризацию ведомств. Дело в том, что их руководители хотят заняться этими процессами самостоятельно, без внешнего вмешательства. В итоге сокращение персонала или финансирования отдельных внутренних программ будет идти медленнее (из-за юридических особенностей и ведомственных нормативно-правовых актов) и обособленно внутри каждого департамента – без общих установок и программы действий. Еще в конце февраля несколько федеральных ведомств, включая ФБР, госдеп, министерство обороны и национальную разведку, рекомендовали своим сотрудникам проигнорировать письмо от Управления кадрами США (OPM), согласно которому каждый из них должен сообщить о выполненных в течение недели задачах. Инициатором рассылки письма был Маск. Это стало одним из первых признаков желания членов кабинета Трампа постепенно минимизировать влияние Маска на внутренние процессы в их ведомствах.
Что касается самого Маска, то закон не мешает ему вернуться на ту же должность в 2026 г. и уж тем более продолжить консультировать Трампа в частном порядке. Но хочет ли этого сам Маск – большой вопрос. С конца января он тратил свое время не только на работу DOGE или отражение атак в СМИ. Миллиардер боролся со значительной частью окружения Трампа как в Белом доме, так и в конгрессе. Его несогласие с торговой политикой администрации, а также с подходом части ультраконсервативных республиканцев к отдельным пунктам миграционной политики (например, их нежелание выдавать студенческие визы иностранцам) породило в его отношениях с администрацией множество противоречий.
Кроме того, в результате своей политической деятельности Маск понес и значительные бизнес-потери. К своему возвращению в мир большого бизнеса 29 мая в построенном компанией SpaceX городе Starbase Маск заявил о планах отправить первую беспилотную миссию на Марс в конце 2026 г.
Вряд ли активного присутствия Маска внутри администрации хочет и Трамп. Власть тени не приемлет. Действующий президент на протяжении всей своей политической карьеры показывал, что не готов делить место под софитами с кем-либо. Маск свое дело сделал: дал денег на избирательную кампанию, отвлек на себя часть критики со стороны мейнстримных СМИ и запустил процедуру реструктуризации, которую можно будет продолжить и без него.
При этом Трамп наверняка хотел бы сохранить союзнические отношения с Маском в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г. Ведь республиканским кандидатам все еще будут нужны деньги на рекламу и прочие важные расходы любой избирательной кампании. Другое дело, захочет ли Маск поддерживать тех же республиканцев, за которых будет ратовать Трамп.
Илон Маск в политике – безусловное явление, неотъемлемое наследие исторической президентской кампании 2024 г. Идейно он не дал республиканцам ничего нового: идея о «маленьком правительстве» отстаивается партией чуть ли не с конца XIX в. О ней немного забыли за последние лет 30, а Маск просто освежил память. Но зато миллиардер сделал кое-что другое: он стал новым краш-тестом американской политической системы. Обе партии усвоили урок и взяли этот опыт на вооружение. Когда демократы вернутся во власть (Белый дом и конгресс), от них можно ожидать активных попыток откатить все инициативы Маска и Трампа. К тому же большинство из трамповских нововведений пока не закреплены законодательно.
Практический результат деятельности Маска есть, но очень скромный. Дефицит продолжит расти, как и госдолг, а на смену отмененным программам придумают несколько новых. На полях американского бюджетостроения без серьезных перемен. Невольно и даже неожиданно, рассуждая о деятельности Маска в политике, вспоминаются две строфы из стихотворения, написанного в 1895 г. молодым Иосифом Джугашвили:
Но вместо величья славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.
Сказали ему: «Проклятый,
Пей, осуши до дна...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»