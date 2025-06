Каковы результаты революции Илона Маска

Вначале действительно казалось, что Маск буквально перемалывает бюрократическую машину. Ведущие издания и телеканалы били тревогу. Американские и международные СМИ обвиняли его в насаждении тирании и автократии. «Илон Маск заставляет нервничать даже республиканцев...» – говорилось в одной из колонок газеты The Hill. «Илон Маск сейчас управляет Соединенными Штатами, а не Дональд Трамп», – подхватывал заголовок британский The Guardian. Не отстали и журналисты агентства Associated Press (AP): «Борьба Трампа и Маска с правительством пошатнула основы американской демократии».