Axios: ссора с Маском обошлась Трампу в $1,1 млрд

Согласно данным издания, акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8%, что обошлось президенту в $202 млн. Кроме того, стоимость мемкоина, связанного с Трампом, снизилась на 10%, уменьшив его состояние еще на $900 млн. Таким образом, суммарные потери Трампа за один день составили более $1,1 млрд.