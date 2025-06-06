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Axios: ссора с Маском обошлась Трампу в $1,1 млрд

Ведомости

Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском привел к значительным финансовым потерям для обоих. Об этом сообщает портал Axios, анализируя рыночные последствия их словесной перепалки.

Согласно данным издания, акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8%, что обошлось президенту в $202 млн. Кроме того, стоимость мемкоина, связанного с Трампом, снизилась на 10%, уменьшив его состояние еще на $900 млн. Таким образом, суммарные потери Трампа за один день составили более $1,1 млрд.

Конфликт также негативно отразился на акциях Tesla, которые подешевели на 14,3%, лишив Маска почти $20 млрд.

«Оба смогли публично выговориться, и это обошлось им в $21 млрд», – поясняет издание, отмечая, что вражда Трампа и Маска напугала инвесторов.

5 июня Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в социальных сетях. Конфликт произошел на фоне ухода Маска с поста главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE) и рассмотрения проекта бюджета администрации Трампа в конгрессе США.

Маск назвал предложенный Трампом законопроект отвратительным, заявив, что он создаст дополнительные проблемы с дефицитом бюджета.

В ответ Трамп заявил в своей соцсети, что Маск сошел с ума. По мнению президента, гнев бизнесмена связан с отменой правительственных субсидий для компании по производству электромобилей Tesla.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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