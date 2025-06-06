Axios: ссора с Маском обошлась Трампу в $1,1 млрд
Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском привел к значительным финансовым потерям для обоих. Об этом сообщает портал Axios, анализируя рыночные последствия их словесной перепалки.
Согласно данным издания, акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8%, что обошлось президенту в $202 млн. Кроме того, стоимость мемкоина, связанного с Трампом, снизилась на 10%, уменьшив его состояние еще на $900 млн. Таким образом, суммарные потери Трампа за один день составили более $1,1 млрд.
Конфликт также негативно отразился на акциях Tesla, которые подешевели на 14,3%, лишив Маска почти $20 млрд.
«Оба смогли публично выговориться, и это обошлось им в $21 млрд», – поясняет издание, отмечая, что вражда Трампа и Маска напугала инвесторов.
5 июня Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в социальных сетях. Конфликт произошел на фоне ухода Маска с поста главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE) и рассмотрения проекта бюджета администрации Трампа в конгрессе США.
Маск назвал предложенный Трампом законопроект отвратительным, заявив, что он создаст дополнительные проблемы с дефицитом бюджета.
В ответ Трамп заявил в своей соцсети, что Маск сошел с ума. По мнению президента, гнев бизнесмена связан с отменой правительственных субсидий для компании по производству электромобилей Tesla.