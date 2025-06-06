Что пишут СМИ о конфликте президента Трампа и бизнесмена Маска

Скорость развития событий была захватывающей. Еще недавно Маск летал на самолетах Трампа, останавливался в его домах, общался с его детьми. Но не все было так хорошо. В их перепалке присутствовал элемент сумасбродства: поскольку Трамп и Маск являются хозяевами своих собственных платформ соцсетей, ни один из них не отвечал другому напрямую. Пользователи должны были переключаться между платформами, чтобы не отставать от этих клавиатурных ковбоев.