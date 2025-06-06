Что пишут СМИ о конфликте президента Трампа и бизнесмена Маска

Что пишут СМИ о конфликте президента Трампа и бизнесмена МаскаБывшие соратники публично поссорились в соцсетях
Президент США Дональд Трамп и богатейший человек планеты Илон Маск выступили с критикой друг друга в социальных сетях – глава государства в своей Truth Social, а бизнесмен в своем X. Конфликт произошел на фоне ухода последнего с поста главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE) и рассмотрения проекта бюджета Трампа в конгрессе США. Маск назвал инициативу президента отвратительной. По его версии, законопроект создаст дополнительные проблемы с дефицитом бюджета.
Трамп в своей соцсети заявил, что Маск сошел с ума. Он считает, что гнев бизнесмена связан с отменой правительственных субсидий для компании по производству электромобилей Tesla.
Источники сообщают, что накануне публичного конфликта Трамп преуменьшал любую конфронтацию с Маском на встрече с сенаторами-республиканцами, хотя миллиардер провел последние несколько дней, пренебрежительно отзываясь о законодательной повестке президента. Он также давал понять своим соратникам, что не планирует громкого конфликта со своим бывшим советником. Эта доброжелательность исчезла в четверг.
Это было неизбежно. Когда Маск привязался к Трампу во время президентской кампании, было много спекуляций, что эти два «огромных эго» в конечном итоге столкнутся и их стратегическое партнерство эффектно сгорит. Многие наблюдатели предполагали, что Трамп устанет от Маска. По их версии, миллиардер мог подлететь слишком близко к солнцу, став крайне заметным в администрации или просто слишком раздражающим.
Скорость развития событий была захватывающей. Еще недавно Маск летал на самолетах Трампа, останавливался в его домах, общался с его детьми. Но не все было так хорошо. В их перепалке присутствовал элемент сумасбродства: поскольку Трамп и Маск являются хозяевами своих собственных платформ соцсетей, ни один из них не отвечал другому напрямую. Пользователи должны были переключаться между платформами, чтобы не отставать от этих клавиатурных ковбоев.
Маск дал понять, что он собирается снизить напряженность в отношениях с президентом Трампом после того, как разногласия между ними переросли в тотальную публичную вражду. Ранее Маск призвал к импичменту Трампа и намекнул, что он сдерживает публикацию файлов, связанных с опальным нью-йоркским финансистом Джеффри Эпштейном, из-за присутствия Трампа в них. Трамп, в свою очередь, предложил прекратить госконтракты миллиардера после того, как его бывший советник неоднократно призывал республиканцев голосовать против подписанного президентом налогового законодательства.
Длительная вражда между ними может затруднить республиканцам сохранение контроля над конгрессом на промежуточных выборах в 2026 г., если это приведет к потере расходов на кампанию Маска или подорвет поддержку Трампа в Кремниевой долине. Анонимный республиканский стратег говорит, что Маск был значительной частью «игры» на президентских выборах 2024 г. и его беспокоит, что бизнесмен может пропустить выборы следующего года.
Пользователи X призвали стороны «остыть и сделать шаг назад на пару дней». Инвестор Билл Экман призвал Трампа и Маска заключить мир на благо страны, поскольку «вместе мы гораздо сильнее, чем порознь». Сам бизнесмен согласился с этим.