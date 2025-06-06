Илон Маск рискует стать врагом Дональда Трампа

Илон Маск рискует стать врагом Дональда ТрампаМиллиардер может подорвать шансы республиканцев на промежуточных выборах в 2026 году
Несмотря на то что после ухода миллиардера Илона Маска из администрации президента США Дональда Трампа не прошло и недели, он уже вступил практически в прямую конфронтацию с ней. Даже в выборе повода для критики своего бывшего работодателя Маск не скромничал и в пух и прах разнес «большой прекрасный законопроект» (One Big Beautiful Bill, BBB) – самую важную и масштабную внутриполитическую инициативу президента, предусматривающую продление условий налоговой реформы 2017–2018 гг.
«Это [законопроект] вредит гораздо больше, чем просто обнуляет все достижения DOGE (комиссия правительственной эффективности. – «Ведомости»)», – написал Маск на своей странице в Х (экс-Twitter) 4 июня. Большинство его публикаций после ухода из администрации посвящено критике BBB. Он называет его и «отвратительным», и «коррупционным» – всеми словами, которые могут указать на то, что законопроект дополнительно раздувает проблемы с дефицитом бюджета. Согласно промежуточному отчету управления конгресса по бюджету, опубликованному в тот же день, в случае принятия версии BBB, одобренной палатой представителей в середине мая, дефицит бюджета увеличится на $2,4 трлн к 2035 г.
И хотя в начале Трамп и Маск избегали прямого столкновения, вечером 5 июня в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что не уверен, будут ли его отношения с Маском такими же хорошими, как в прошлом. При этом президент все же не стал резко критиковать лично Маска, хотя и подчеркнул свое удивление и негодование по поводу враждебной реакции Маска на BBB. В ответ Маск написал у себя на странице в Х, что без него Трамп проиграл бы выборы. Он обвинил Трампа в неблагодарности. Маск также подчеркнул, что ему никто не показывал текст скандального законопроекта.
Стоит уточнить, что и без вмешательства Маска администрация уже испытывает сложности в попытках утвердить законопроект. Демократы вряд ли поддержат эту инициативу, но в стане республиканцев, контролирующих в сенате 53 мандата из 100, также есть несколько человек (по расчетам «Ведомостей», от трех до пяти), которые могут отказать Трампу в поддержке. Дело не столько в их солидарности лично с Маском, сколько в недовольстве частью условий законопроекта.
BBB не единственная причина возможного раздора между Белым домом и Маском. Изначально последний выступал против некоторых инициатив администрации, включая отдельные пункты миграционной политики и пошлин. Кроме того, как пишет WSJ, Маск был также раздосадован решением Трампа отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА. Именно Маск рекомендовал Айзекмана Трампу.
Критика Маска может перерасти в полноценный конфликт с Трампом, если Маск попытается стимулировать оппозицию внутри республиканской партии, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.
Сам Маск у себя в Х заявил, что в ноябре 2026 г. американцы «накажут всех политиков, предавших» их. Он намекал на промежуточные выборы, которые пройдут как раз осенью следующего года. И учитывая, что в палате представителей республиканцы поддержали BBB практически единогласно, им будет трудно снискать поддержку Маска. Маск вряд ли будет ориентироваться на демократов, но может поддержать противников-однопартийцев действующих конгрессменов, что размоет ресурсы последних, предназначенные на борьбу с демократами.
В ответ на такие действия, считает Новиков, теоретически Трамп может пересмотреть контракты SpaceX с НАСА или Пентагоном. Но американист полагает, что негативные высказывания Маска не размоют ядерный электорат Трампа.
Между республиканцами в конгрессе и Маском возникла взаимная неприязнь, объясняет заместитель декана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Но полный разрыв с Трампом Маску невыгоден из-за госконтрактов, поэтому пока ситуация напоминает торг, резюмировал эксперт.