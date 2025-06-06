Илон Маск рискует стать врагом Дональда Трампа

И хотя в начале Трамп и Маск избегали прямого столкновения, вечером 5 июня в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что не уверен, будут ли его отношения с Маском такими же хорошими, как в прошлом. При этом президент все же не стал резко критиковать лично Маска, хотя и подчеркнул свое удивление и негодование по поводу враждебной реакции Маска на BBB. В ответ Маск написал у себя на странице в Х, что без него Трамп проиграл бы выборы. Он обвинил Трампа в неблагодарности. Маск также подчеркнул, что ему никто не показывал текст скандального законопроекта.