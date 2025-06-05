Маск заявил о фигурировании Трампа в документах по делу Эпштейна

В начале мая генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на критику со стороны одного из конгрессменов заявила, что администрация Трампа затягивает публикацию оставшихся документов по делу Эпштейна из-за того, что там много незаконного контента, который нельзя обнародовать. В частности, она заявила о видеозаписях, где Эпштейн фигурирует с несовершеннолетними детьми. Кроме того, имена несовершеннолетних и других жертв не подлежат разглашению, поэтому их нужно отредактировать. Работа идет медленно из-за того, что документов очень много.