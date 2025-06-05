Маск заявил о фигурировании Трампа в документах по делу Эпштейна

Маск заявил о фигурировании Трампа в документах по делу ЭпштейнаБизнесмен и политик вступили в публичную перепалку
Бизнесмен Илон Маск написал в социальной сети X, что президент США Дональд Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна. Последнего обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.
«Пора сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!» – заявил Маск.
В июне 2024 г. Трамп заявлял, что готов рассекретить материалы дела Эпштейна в случае переизбрания. Тогда же он обещал опубликовать материалы, касающиеся терактов 11 сентября 2001 г. и документы по убийству президента Джона Кеннеди.
Первая часть «файлов Эпштейна», которые включают в себя вещественные доказательства по делу (жесткие диски с фото и видео, личные предметы, секс-игрушки), список девушек, которые могли находиться в сексуальном рабстве финансиста, контакты известных личностей из записной книжки преступника, была опубликована 28 февраля 2025 г. Однако администрация Трампа подверглась критике после того, как выяснилось, что многие из этих материалов были уже давно обнародованы, а большая часть 11 000 с лишним страниц чрезмерно отредактирована.
В начале мая генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на критику со стороны одного из конгрессменов заявила, что администрация Трампа затягивает публикацию оставшихся документов по делу Эпштейна из-за того, что там много незаконного контента, который нельзя обнародовать. В частности, она заявила о видеозаписях, где Эпштейн фигурирует с несовершеннолетними детьми. Кроме того, имена несовершеннолетних и других жертв не подлежат разглашению, поэтому их нужно отредактировать. Работа идет медленно из-за того, что документов очень много.
Кем был Джеффри Эпштейн
Эпштейн – миллионер, финансист, известный связями со знаменитостями, политиками, миллиардерами и учеными. Он был первоначально арестован во Флориде в 2005 г. после того, как его обвинили в том, что он платил 14-летней девочке за секс.
Десятки других несовершеннолетних девочек также пожаловались на сексуальное насилие с его стороны, но в итоге финансист в 2008 г. был признан виновным в совершении преступления только в отношении одной жертвы. Он провел 13 месяцев в исправительной колонии и вышел досрочно.
В кругу его общения были такие личности, как экс-президент Билл Клинтон и Трамп, но после скандала некоторые решили удалиться от него. При этом Эпштейн продолжал «крутиться» в элитных кругах.
Репортаж Miami Herald возобновил интерес к его персоне, федеральная прокуратура Нью-Йорка в 2019 г. предъявила Эпштейну обвинение в торговле людьми в сексуальных целях. Он был арестован и покончил с собой в тюрьме в ожидании суда.
Затем прокуратура подала в суд на бывшую подругу Эпштейна Гислейн Максвелл, ее обвинили в оказании содействия в вербовке его несовершеннолетних жертв. Она была осуждена в 2021 г. и отбывает 20-летний тюремный срок.
Перепалка Трампа и Маска
Разногласия между Маском и Трампом начались из-за того, что бизнесмен оказался недоволен законопроектом о бюджете, который продвигают президент США и его команда. По мнению основателя Tesla и SpaceX, принятие этого законопроекта, который также подразумевает проведение широкой налоговой реформы, может обанкротить США. Трамп не согласился с такой оценкой.
По словам главы Белого дома, недовольство Маска на самом деле вызвано тем, что Трамп решил отказаться от субсидирования продаж электромобилей, что нанесло бизнес-империи Маска большой вред. Кроме того, американские СМИ сообщали, что торговая политика Трампа причинила серьезный ущерб Маску, поскольку торговые пошлины затронули его заводы, находящиеся за рубежом. С начала года состояние Маска сократилось на $64,1 млрд, но он продолжает оставаться самым богатым человеком на Земле – совокупная стоимость его активов, по данным Bloomberg Billionaire Index, оценивается в $368 млрд.