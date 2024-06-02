Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди в случае переизбрания
Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы, касающиеся терактов 11 сентября 2001 г., а также документы по убийству президента Джона Кеннеди в случае победы на выборах. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Политика спросили, готов ли он «для восстановления доверия американского общества» к ЦРУ и ФБР снять гриф секретности с этих документов, пишет ТАСС. Журналистка также упомянула дело американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который был обвинен в США в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и покончил с собой в тюрьме. Трамп подтвердил, что готов обнародовать материалы по этим делам, и добавил, что находясь на посту президента он рассекретил «множество материалов» по делу об убийстве Кеннеди.
Джон Ф. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 г. Почти 30 лет спустя конгресс принял закон о сборе записей об убийствах президента и членов его семьи. В соответствии с этим законом все материалы, связанные с убийствами, должны быть размещены в единой коллекции в Национальном архиве. Сейчас коллекция состоит из более чем 5 млн страниц, связанных с убийствами, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов. Большинство записей открыты для исследования.
Основной архив документов по убийству Кеннеди был опубликован в 1990-х гг. Трамп затем распорядился рассекретить оставшиеся документы. В декабре 2021 г. стало известно, что власти США рассекретили и обнародовали сотни материалов, они также были опубликованы на сайте Национального архива США. До этого раскрытие части документов по убийству Кеннеди состоялось в 2017 г.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий глава государства Джо Байден и экс-президент Трамп.