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Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди в случае переизбрания

Ведомости

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы, касающиеся терактов 11 сентября 2001 г., а также документы по убийству президента Джона Кеннеди в случае победы на выборах. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Политика спросили, готов ли он «для восстановления доверия американского общества» к ЦРУ и ФБР снять гриф секретности с этих документов, пишет ТАСС. Журналистка также упомянула дело американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который был обвинен в США в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и покончил с собой в тюрьме. Трамп подтвердил, что готов обнародовать материалы по этим делам, и добавил, что находясь на посту президента он рассекретил «множество материалов» по делу об убийстве Кеннеди.

Джон Ф. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 г. Почти 30 лет спустя конгресс принял закон о сборе записей об убийствах президента и членов его семьи. В соответствии с этим законом все материалы, связанные с убийствами, должны быть размещены в единой коллекции в Национальном архиве. Сейчас коллекция состоит из более чем 5 млн страниц, связанных с убийствами, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов. Большинство записей открыты для исследования.

Основной архив документов по убийству Кеннеди был опубликован в 1990-х гг. Трамп затем распорядился рассекретить оставшиеся документы. В декабре 2021 г. стало известно, что власти США рассекретили и обнародовали сотни материалов, они также были опубликованы на сайте Национального архива США.  До этого раскрытие части документов по убийству Кеннеди состоялось в 2017 г.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий глава государства Джо Байден и экс-президент Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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