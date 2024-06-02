Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди в случае переизбрания

Политика спросили, готов ли он «для восстановления доверия американского общества» к ЦРУ и ФБР снять гриф секретности с этих документов, пишет ТАСС. Журналистка также упомянула дело американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который был обвинен в США в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и покончил с собой в тюрьме. Трамп подтвердил, что готов обнародовать материалы по этим делам, и добавил, что находясь на посту президента он рассекретил «множество материалов» по делу об убийстве Кеннеди.