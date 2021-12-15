В США рассекретили сотни документов об убийстве Джона Кеннеди
Власти США рассекретили и обнародовали сотни документов об убийстве президента страны Джона Кеннеди в 1963 г. Документы были опубликованы на сайте Национального архива США.
В сообщении пресс-службы Национального архива отмечается, что документы были рассекречены во исполнение директивы действующего президента США Джо Байдена, которая вступила в силу 22 октября 2021 г.
«Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена... требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 г. Национальные архивы опубликовали записи онлайн», — следует из сообщения.
Джон Ф. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 г. Почти 30 лет спустя конгресс принял закон о сборе записей об убийствах президента Джона Ф. Кеннеди и членов его семьи. В соответствии с этим законом все материалы, связанные с убийствами, должны быть размещены в единой коллекции в Национальном архиве. В результате на сегодняшний день коллекция состоит из более чем 5 млн страниц, связанных с убийствами, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов. Большинство записей открыты для исследования.
Основной архив документов по убийству Кеннеди был опубликован в 1990-х гг. Предыдущий президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить оставшиеся документы. Последний раз раскрытие части документов по убийству Кеннеди состоялось в 2017 г.
В справке 1966 г., составленной директором ФБР Эдгаром Гувером, собрана реакция руководства СССР на убийство Кеннеди, в том числе противоречащие друг другу версии о том, кто стоял за этим преступлением. Советский источник ФБР рассказывал о «сильнейшем шоке и смятении» и о том, что «в церквях звонили в колокола в память о президенте». Из документа следует, что Кеннеди как президент устраивал Москву и его убийство потрясло руководство СССР. В КПСС считали, что президента убили ультраправые и что это была попытка госпереворота. Советских агентов в США тут же проинструктировали о сборе информации о новом президенте Линдоне Джонсоне.
В руководстве СССР отрицали, что Ли Харви Освальд, стрелявший в Кеннеди, мог быть советским агентом, указывал источник ФБР. За время пребывания в Советском Союзе он не состоял ни в одной советской организации и никак не был связан с властными структурами. Высокопоставленные советские чиновники говорили, что считают Освальда невротическим маньяком.
Есть в справке и отчет о совещании сотрудников КГБ, которое 25 ноября 1963 г. собрал резидент спецслужбы в США Борис Иванов. На этом совещании Иванов назвал смерть Кеннеди проблемой для КГБ. Он также высказал свою версию, что убийство было результатом заговора, а не деятельностью одиночки и что КГБ нужно это расследовать и выяснить, что случилось на самом деле.