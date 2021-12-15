В США рассекретили сотни документов об убийстве Джона Кеннеди

В справке 1966 г., составленной директором ФБР Эдгаром Гувером, собрана реакция руководства СССР на убийство Кеннеди, в том числе противоречащие друг другу версии о том, кто стоял за этим преступлением. Советский источник ФБР рассказывал о «сильнейшем шоке и смятении» и о том, что «в церквях звонили в колокола в память о президенте». Из документа следует, что Кеннеди как президент устраивал Москву и его убийство потрясло руководство СССР. В КПСС считали, что президента убили ультраправые и что это была попытка госпереворота. Советских агентов в США тут же проинструктировали о сборе информации о новом президенте Линдоне Джонсоне.