В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Кеннеди в президентском лимузине, за несколько секунд до убийства Wikipedia

В США по распоряжению президента Дональда Трампа рассекречен 2891 документ, связанный с расследованием убийства 35-ого президента США Джона Кеннеди. Они опубликованы на сайте государственного архива и их можно скачать.

Это тысячи отчетов агентов с мест событий, телеграммы и протоколы допросов, собранные следователям ФБР, ЦРУ и конгресса. Как правило, эти документы напечатаны на машинке, но содержат пометки, сделанные от руки, и на них стоит гриф «секретно», пишет The Washington Post.

В справке 1966 г., составленной директором ФБР Эдгаром Гувером, собрана реакция руководства СССР на убийство Кеннеди, в том числе противоречащие друг другу версии о том, кто стоял за этим преступлением. Советский источник ФБР рассказывал о «сильнейшем шоке и смятении» и о том, что «в церквях звонили в колокола в память о президенте». Из документа следует, что Кеннеди как президент устраивал Москву и его убийство потрясло руководство СССР. В КПСС считали, что президента убили ультраправые и что это была попытка госпереворота. Советских агентов в США тут же проинструктировали о сборе информации о новом президенте, Линдоне Джонсоне.

В руководстве СССР отрицали, что Ли Харви Освальд, стрелявший в Кеннеди, мог быть советским агентом, указывал источник ФБР. За время пребывания в Советском Союзе он не состоял ни в одной советской организации и никак не был связан с властными структурами. Высокопоставленные советские чиновники говорили, что считают Освальда невротическим маньяком.

Есть в справке и отчет о заседании сотрудников КГБ, которое 25 ноября 1963 г. собрал резидент спецслужбы в США Борис Иванов. На этом совещании Иванов назвал смерть Кеннеди проблемой для КГБ. Он также высказал свою версию, что убийство было результатом заговора, а не деятельностью одиночки, и что КГБ нужно это расследовать и выяснить, что случилось на самом деле.

28 сентября 1963 г. Освальд посетил посольство СССР в Мексике, где его принял консул Валерий Костиков, следует из справки сотрудника ЦРУ от 23 ноября 1963 г. The Sun отмечает ,что Костиков был важным агентом КГБ и работал в департаменте бюро, занимавшемся убийствами. У охранника дипмиссии Освальд спросил, есть ли у посольства «что-нибудь новое относительно телеграммы в Вашингтон». Автор докладной записки написал, что не исключает, что Освальд пришел в посольство по визовым делам.

За 25 минут до убийства Кеннеди репортер британской Cambridge News получил анонимное предупреждение, что нужно ждать очень важную новость, следует из доклада директора ФБР директору ЦРУ Джеймсу Энглтону от 26 ноября 1963 г. У репортера была хорошая репутация и он утверждал, что до того момента ни разу в жизни не получал подобных предупреждений.

За Джеком Руби, который застрелил уже арестованного Освальда перед телекамерами, ФБР следило еще летом 1962 г., более чем за год до убийства Кеннеди, следует из еще одного документа. О нем сообщает CBS News.

За месяц до убийства президента, 25 октября 1963 г., в ФБР обсуждали Освальда: агент, работавший с кубинскими источниками, говорил об участии Освальда в прокубинской организации.

В ночь перед убийством Освальда в офис ФБР в Далласе поступил звонок с угрозой в адрес арестованного, он назвал себя членом комитета, созданного для убийства Освальда, следует из доклада Гувера. На следующий день Руби застрелил Освальда несмотря на то, что ФБР предупредило полицию о возможном покушении и его защита была усилена.

Документы спецслужб, собранные в ходе расследования убийства Кеннеди, были обнародованы в соответствии с законом 1992 г., который давал 25 лет до окончательного и полного раскрытия всех архивов. Как сообщает Reuters, под давлением ФБР и ЦРУ Трамп все же приостановил публикацию некоторых материалов. Спецслужбам дано 180 дней на их проверку на предмет содержания там государственных секретов и информации, раскрытие которой может повредить госбезопасности.

«Сегодня я отдаю приказ окончательно сорвать покровы, - говорится в заявлении Трампа. - Но в это же время исполнительные структуры и агентства предложили мне дать время на редактирование некоторой информации в интересах национальной безопасности, правопорядка и международных связей. У меня нет выбора - на сегодняшний день - кроме как согласиться на эту редактуру, чтобы не допустить нанесения необратимого ущерба безопасности нашего государства». Любая структура, которая захочет продлить засекречивание документов после 26 апреля, должна будет давать такие рекомендации с крайней осторожностью, предупредил Трамп.