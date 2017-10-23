Карибские уроки власти
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Годовщина Карибского кризиса – опаснейшего послевоенного момента истории, грозившего уничтожить человечество, – напоминает о степени ответственности великих держав и их лидеров за сохранение мира: понимание масштаба опасности должно быть естественным ограничением стремления досадить сопернику.
Пятьдесят пять лет назад противостояние между США и СССР из-за размещения советских ядерных ракет на Кубе поставило мир на грань ядерной войны. 22 октября 1962 г. президент США Джон Кеннеди сообщил об обнаружении советских ракет и объявил о начале морской блокады острова. В ответ советское правительство, уверенное, что Вашингтон не разгадал деталей операции по переброске ядерного оружия (операция «Анадырь»), заявило, что США «берет на себя тяжелую ответственность за судьбы мира и ведет безрассудную игру с огнем». Спустя два дня в ответ на письмо Кеннеди первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заявил о готовности «принять вызов». Критический момент настал 27 октября, когда советские зенитчики сбили американский самолет-разведчик U-2, снимавший ракетные позиции.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}