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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: От редакции: Карибский урок

Карибские уроки власти

Чем Дональд Трамп похож на Никиту Хрущева

Годовщина Карибского кризиса – опаснейшего послевоенного момента истории, грозившего уничтожить человечество, – напоминает о степени ответственности великих держав и их лидеров за сохранение мира: понимание масштаба опасности должно быть естественным ограничением стремления досадить сопернику.

Пятьдесят пять лет назад противостояние между США и СССР из-за размещения советских ядерных ракет на Кубе поставило мир на грань ядерной войны. 22 октября 1962 г. президент США Джон Кеннеди сообщил об обнаружении советских ракет и объявил о начале морской блокады острова. В ответ советское правительство, уверенное, что Вашингтон не разгадал деталей операции по переброске ядерного оружия (операция «Анадырь»), заявило, что США «берет на себя тяжелую ответственность за судьбы мира и ведет безрассудную игру с огнем». Спустя два дня в ответ на письмо Кеннеди первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заявил о готовности «принять вызов». Критический момент настал 27 октября, когда советские зенитчики сбили американский самолет-разведчик U-2, снимавший ракетные позиции.

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