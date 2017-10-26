Захарова потрясена попытками связать убийство Кеннеди с Россией

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Апфельбаум не признала вину по делу Серебренникова

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум не признает вину по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на театральный проект «Платформа» Кирилла Серебренникова. Это ТАСС сообщили несколько источников в ее окружении. Ранее СКР сообщил, что она задержана и стала фигурантом этого дела. В РАМТ отказались комментировать ее задержание. Там заявили только, что спектакли театра продолжатся по расписанию и что учреждение работает штатно.

Апфельбаум не могла контролировать расходование средств на «Платформу», «так как уволилась из Министерства культуры до получения отчета от "Седьмой студии" по расходованию выделенных бюджетных средств», сказал один из источников ТАСС. Департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры она возглавляла с июля 2012 г. по октябрь 2014 г.

Пока Серебренников работал над «Платформой», к нему не было претензий со стороны Минкультуры, добавил собеседник ТАСС. «Еще на первом допросе в СК в мае этого года Апфельбаум рассказала, что в министерстве знали, что мероприятия в рамках проекта Серебренникова проходили успешно, в то же время контроля за выделением средств, каких-либо проверок не проводилось, так как проекту был дан зеленый свет на уровне руководства страны. И любые проверки были бы восприняты как попытка помешать исполнению президентского распоряжения о поддержке современного искусства», - сказал он.

По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.». Ее вину подтверждают показания свидетелей, результаты оперативно-розыскной деятельности, изъятые финансовые документы, сообщал СКР.

Минкультуры не проверяло расходование бюджетных средств, выделяемых в 2011-2014 гг., в том числе на «Платформу», рассказывал ранее источник ТАСС. «Претензий со стороны Министерства культуры к Серебренникову при реализации проекта "Платформа" в тот период не было. И быть не могло, так как никаких министерских проверок не проводилось», - говорил он. По его мнению, хищения изначально могли быть обнаружены в ходе налоговых проверок и на основании оперативно-разыскных мероприятий.

Дело о мошенничестве было возбуждено в 2015 г. следственным отделом Управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СКР по Москве. «Изначально в деле фигурировали два эпизода хищения денежных средств на общую сумму более 1,2 млн руб. В связи с расследованием 23 мая 2017 г. была проведена серия обысков в "Гоголь-центре", в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и по другим адресам», - напомнил источник.