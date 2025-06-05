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Трамп назвал Илона Маска «сумасшедшим»

Ведомости

Президент США написал в своей социальной сети Truth Social, что бизнесмен и экс-глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск «сошел с ума».

По словам американского лидера, Маск был «на исходе», поэтому он попросил его покинуть должность в администрации. Он также решил прекратить субсидировать электромобили, об этом бизнесмен знал несколько месяцев, по сообщению Трампа. Однако, написал президент, именно эта господдержка побуждала всех покупать такие автомобили. После отмены субсидий миллиардер и «сошел с ума».

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном», – добавил Трамп, подчеркнув, что всегда удивлялся отсутствию такого решения во время президентского срока Джо Байдена.

Маск уже несколько раз критиковал налоговый законопроект Трампа. В последний раз он назвал инициативу «отвратительной мерзостью». До этого он говорил, что разочарован, т.к. законопроект рушит итоги работы DOGE по сокращению расходов государства. Трамп, в свою очередь, высказался о бизнесмене так: «наполовину гений и наполовину мальчишка», писала газета The Wall Street Journal.

31 мая Трамп провел прощальную конференцию с Маском. Тогда он поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу, отметив, что он кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. По его словам, DOGE привел в правительство гениев с инженерным складом ума и невероятно талантливых специалистов по компьютерным технологиям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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