Трамп назвал Илона Маска «сумасшедшим»

По словам американского лидера, Маск был «на исходе», поэтому он попросил его покинуть должность в администрации. Он также решил прекратить субсидировать электромобили, об этом бизнесмен знал несколько месяцев, по сообщению Трампа. Однако, написал президент, именно эта господдержка побуждала всех покупать такие автомобили. После отмены субсидий миллиардер и «сошел с ума».