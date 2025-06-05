Трамп назвал Илона Маска «сумасшедшим»
Президент США написал в своей социальной сети Truth Social, что бизнесмен и экс-глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск «сошел с ума».
По словам американского лидера, Маск был «на исходе», поэтому он попросил его покинуть должность в администрации. Он также решил прекратить субсидировать электромобили, об этом бизнесмен знал несколько месяцев, по сообщению Трампа. Однако, написал президент, именно эта господдержка побуждала всех покупать такие автомобили. После отмены субсидий миллиардер и «сошел с ума».
«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном», – добавил Трамп, подчеркнув, что всегда удивлялся отсутствию такого решения во время президентского срока Джо Байдена.
Маск уже несколько раз критиковал налоговый законопроект Трампа. В последний раз он назвал инициативу «отвратительной мерзостью». До этого он говорил, что разочарован, т.к. законопроект рушит итоги работы DOGE по сокращению расходов государства. Трамп, в свою очередь, высказался о бизнесмене так: «наполовину гений и наполовину мальчишка», писала газета The Wall Street Journal.
31 мая Трамп провел прощальную конференцию с Маском. Тогда он поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу, отметив, что он кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. По его словам, DOGE привел в правительство гениев с инженерным складом ума и невероятно талантливых специалистов по компьютерным технологиям.