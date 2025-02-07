Трамп поручил Маску провести аудит расходов Пентагона

25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины в связи с приказом госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Согласно приказу госсекретаря, министерства, агентства и организации США не имеют права предоставлять иностранную помощь, финансируемую госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица. 4 февраля госсекретарь США заявил, что USAID отказалось предоставлять администрации Трампа данные о том, как расходуются средства.