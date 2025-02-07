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Трамп поручил Маску провести аудит расходов Пентагона

Ведомости

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение Илону Маску, который руководит департаментом эффективности госуправления (DOGE), вроести аудит расходов Пентагона.

«Да, поручил», – заявил Трамп во время пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

«Пентагон, образование, почти все», – сказал Трамп. – Я поручил ему проверить систему образования, проверить Пентагон, который отвечает за военные вопросы. И, к сожалению, вы найдете некоторые весьма неприятные вещи».

Говоря о министерстве образования, Трамп подчеркнул, что США больше всех стран тратят из расчета на школьника, но тем не менее в последний год президентства Джо Байдена оказались в рейтинге на последнем месте.

Трамп отметил, что государственные ведомства США абсолютно бесполезно тратят триллионы долларов, указав на масштабную коррупцию, которую уже удалось выявить.

«Мы говорим о колоссальных суммах, не имеющих никакого отношения к реальным нуждам и не несущим никакой ценности», – сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что расследование проводится по его инициативе.

25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины в связи с приказом госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Согласно приказу госсекретаря, министерства, агентства и организации США не имеют права предоставлять иностранную помощь, финансируемую госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица. 4 февраля госсекретарь США заявил, что USAID отказалось предоставлять администрации Трампа данные о том, как расходуются средства.

5 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные госдепартамента США писали, что Украина стала лидером среди получателей американской помощи по линии USAID: с 2021 по 2024 г. она получила $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства. После с большим отрывом идут Эфиопия ($5,6 млрд), Иордания ($4,1 млрд), Конго ($3,8 млрд) и Йемен ($3,7 млрд).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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