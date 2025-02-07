Трамп поручил Маску провести аудит расходов Пентагона
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение Илону Маску, который руководит департаментом эффективности госуправления (DOGE), вроести аудит расходов Пентагона.
«Да, поручил», – заявил Трамп во время пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
«Пентагон, образование, почти все», – сказал Трамп. – Я поручил ему проверить систему образования, проверить Пентагон, который отвечает за военные вопросы. И, к сожалению, вы найдете некоторые весьма неприятные вещи».
Говоря о министерстве образования, Трамп подчеркнул, что США больше всех стран тратят из расчета на школьника, но тем не менее в последний год президентства Джо Байдена оказались в рейтинге на последнем месте.
Трамп отметил, что государственные ведомства США абсолютно бесполезно тратят триллионы долларов, указав на масштабную коррупцию, которую уже удалось выявить.
«Мы говорим о колоссальных суммах, не имеющих никакого отношения к реальным нуждам и не несущим никакой ценности», – сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что расследование проводится по его инициативе.
25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины в связи с приказом госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Согласно приказу госсекретаря, министерства, агентства и организации США не имеют права предоставлять иностранную помощь, финансируемую госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица. 4 февраля госсекретарь США заявил, что USAID отказалось предоставлять администрации Трампа данные о том, как расходуются средства.
5 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные госдепартамента США писали, что Украина стала лидером среди получателей американской помощи по линии USAID: с 2021 по 2024 г. она получила $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства. После с большим отрывом идут Эфиопия ($5,6 млрд), Иордания ($4,1 млрд), Конго ($3,8 млрд) и Йемен ($3,7 млрд).