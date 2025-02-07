Трамп сообщил о коррупции в USAID
Президент США Дональд Трамп указал на коррупцию в агентстве США по международному развитию (USAID). Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«USAID сводит с ума радикальных левых. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном уровне» – подчеркнул Трамп.
Глава Белого дома также подчеркнул, что решения, принятые в отношении USAID, необратимы.
25 января 2025 г. USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа государственного секретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Рубио пояснил, что агентство отказалось предоставлять администрации Трампа информацию о том, как расходуются средства.
«Ведомости» писали, что Украина была лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства.
6 февраля американские власти прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, сообщал департамент эффективности госуправления США. В тот же день сообщалось, что USAID финансировало 9 из 10 украинских СМИ. По данным WikiLeaks, агентство спонсировало более 6200 журналистов из 707 СМИ и 239 медийных некоммерческих организаций. Редакция Politico отвергла получение финансирования со стороны властей США.