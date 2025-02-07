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Трамп сообщил о коррупции в USAID

Ведомости

Президент США Дональд Трамп указал на коррупцию в агентстве США по международному развитию (USAID). Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«USAID сводит с ума радикальных левых. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном уровне» – подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что решения, принятые в отношении USAID, необратимы.

25 января 2025 г. USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа государственного секретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Рубио пояснил, что агентство отказалось предоставлять администрации Трампа информацию о том, как расходуются средства.

«Ведомости» писали, что Украина была лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства.

6 февраля американские власти прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, сообщал департамент эффективности госуправления США. В тот же день сообщалось, что USAID финансировало 9 из 10 украинских СМИ. По данным WikiLeaks, агентство спонсировало более 6200 журналистов из 707 СМИ и 239 медийных некоммерческих организаций. Редакция Politico отвергла получение финансирования со стороны властей США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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