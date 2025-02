Трамп сообщил о коррупции в USAID

6 февраля американские власти прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, сообщал департамент эффективности госуправления США. В тот же день сообщалось, что USAID финансировало 9 из 10 украинских СМИ. По данным WikiLeaks, агентство спонсировало более 6200 журналистов из 707 СМИ и 239 медийных некоммерческих организаций. Редакция Politico отвергла получение финансирования со стороны властей США.